iPhone 18 tasarımı ortaya çıktı! Apple iPhone 18 hangi renklerde olacak ve ne zaman satışa çıkacak
Apple'ın standart iPhone 18 modeline ait olduğu öne sürülen görsellerde beyaz, pembe ve koyu mavi renkler dikkat çekti. Kamera tasarımındaki ayrıntılar ve lansman takvimiyle ilgili iddialar da yeni modele yönelik merakı artırdı. Peki, iPhone 18 ne zaman satışa çıkacak, hangi renklerde olacak ve nasıl görünecek? İşte, iPhone 18 tasarımı…
Apple’ın standart iPhone 18 modeline ilişkin tasarım sızıntıları, şirketin yeni nesil akıllı telefon planlarını yeniden gündeme taşıdı. Paylaşılan görsellerde arka kamera bölümünün tasarımı ve üç farklı renk seçeneği öne çıkarken, modelin iPhone 17’den hangi yönlerle ayrılacağı merak ediliyor. Henüz Apple tarafından doğrulanmayan bilgilere göre standart iPhone 18’in Pro modellerinden ayrı bir takvimle tanıtılması ve 2027 baharında satışa sunulması bekleniyor.
iPHONE 18 NASIL GÖRÜNECEK?
Standart iPhone 18’e ait olduğu iddia edilen tasarım görsellerinde, cihazın genel görünümünün yanı sıra arka kamera bölümündeki ayrıntılar öne çıkıyor. Görseller, Apple’ın yeni modelinde çift kameralı tasarımı koruyabileceğine işaret ediyor. Ancak cihazın nihai tasarımı henüz şirket tarafından açıklanmadı.
iPHONE 18'İN KAMERA TASARIMINDA HANGİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK?
Sızıntılara göre iPhone 18’in arka yüzünde dikey olarak konumlandırılmış çift kamera kurulumu bulunacak. Kameraların sol üst köşede, daha belirgin bir platform üzerinde yer alacağı; LED flaşın ise bu bölümün sağ tarafında konumlandırılacağı öne sürülüyor.
Kamera sisteminin teknik özellikleri, sensör kapasitesi ve görüntü işleme performansına ilişkin doğrulanmış bilgiler henüz bulunmuyor. Bu nedenle tasarım görsellerinden hareketle cihazın fotoğraf ve video performansı hakkında kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.
iPHONE 18 HANGİ RENKLERDE ÇIKACAK?
Sızdırılan görsellerde standart iPhone 18 için beyaz, pembe ve koyu mavi olmak üzere üç renk seçeneği öne çıkıyor. Bu renklerin cihazın satışa sunulacak nihai renkleri olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Apple, resmi tanıtımda renk seçeneklerini değiştirebilir veya farklı renk adları kullanabilir. Bu nedenle yeni modelin renk paletine ilişkin iddiaların şirketin açıklamasıyla netleşmesi bekleniyor.
iPHONE 18 NE ZAMAN TANITILACAK?
Standart iPhone 18’in tanıtım takvimiyle ilgili iddialar, Apple’ın önceki yıllardaki lansman düzeninden farklı bir plan izleyebileceğine işaret ediyor. Bu iddialara göre şirket, Eylül 2026 döneminde tanıtılması beklenen Pro modelleriyle standart modeli aynı dönemde piyasaya sürmeyebilir.
Standart iPhone 18’in 2027 baharında, özellikle mart ayında tanıtılabileceği öne sürülüyor. Ancak Apple henüz resmi lansman tarihini açıklamadı. Mart 2027 beklentisi şu aşamada kesinleşmiş bir takvim değil, sızıntılara dayanan bir öngörü niteliği taşıyor.
İddialara göre standart iPhone 18’in seri üretimine Kasım 2026’nın sonlarında başlanması, cihazın ise Mart 2027’de tanıtılarak satışa sunulması planlanıyor. Apple’ın standart modeli Pro serisinden ayrı bir dönemde piyasaya çıkarabileceği yönündeki bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmadı.
iPhone 18’in Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı ve başlangıç fiyatının ne kadar olacağı da belli değil. Türkiye satış takvimi ile fiyatlandırmanın, Apple’ın resmi tanıtımı ve yerel satış duyurularıyla netleşmesi bekleniyor.