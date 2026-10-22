iPhone 18 tasarımı ortaya çıktı! Apple iPhone 18 hangi renklerde olacak ve ne zaman satışa çıkacak

iPHONE 18 HANGİ RENKLERDE ÇIKACAK?

Sızdırılan görsellerde standart iPhone 18 için beyaz, pembe ve koyu mavi olmak üzere üç renk seçeneği öne çıkıyor. Bu renklerin cihazın satışa sunulacak nihai renkleri olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Apple, resmi tanıtımda renk seçeneklerini değiştirebilir veya farklı renk adları kullanabilir. Bu nedenle yeni modelin renk paletine ilişkin iddiaların şirketin açıklamasıyla netleşmesi bekleniyor.