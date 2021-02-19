Doğalgazda oyun değiştirecek sürpriz hamleler 0:00 / 0:00

Türkiye’de yılda 45-50 milyar metreküp doğalgaz tüketiliyor. BOTAŞ; Rusya, İran ve Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden doğal gaz ithal ediyor. ABD, Cezayir, Katar ve Nijerya’dan da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alıyor.

AZERBAYCAN GAZI

BOTAŞ, TANAP üzerinden Azerbaycan’dan yıllık 6 milyar metreküp doğal gaz ithal ediyor. TANAP, Türkiye çıkışında Trans-Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) bağlanıyor. Bu hattan, Avrupa’ya yılda 10 milyar metreküp gaz akışı sağlanacak.

İSRAİL GAZI DA GÜNDEMDE

TANAP’ın kapasitesi, söz konusu projede yapılacak bazı yatırımlarla 31 milyar metreküpe dek çıkartılacak. Bu durum, gazla ilgili kaynak çeşitliliği arayışlarını da tetikledi.

Kademeli olarak gerçekleştirilmesi planlanan kapasite artışı kapsamında İsrail gazının da önemli bir seçenek olarak öne çıktığı belirtiliyor. Buna göre, İsrail gazı önce Türkiye’ye taşınacak. Türkiye’den TANAP üzerinden Avrupa’ya gaz sevk edilecek. Bu çalışmalar, 2020’li yıllara damga vuracak.

KUZEY IRAK GAZI

Kuzey Irak doğal gazı da önemli bir seçenek olarak konuşuluyor. Peki, Kuzey Irak gazında son durum ne? Siyah Kalem, Kuzey Irak’tan doğal gaz getirmek üzere 2013 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans aldı. İthalatın, 2014 yılında 700 milyon metreküp ile başlaması, kademe kademe artması ve 2033 yılında yıllık 3.2 milyar metreküpe ulaşması hedefleniyordu.

BOTAŞ, bu arada gazın ülkeye gireceği noktada, Türkiye içinde şebekede gerekli alt yapı yatırımlarını tamamladı.

Aradan 8 yıl geçmesine karşın gaz ithalatı başlamadı. Ankara’da enerji kulislerine göre, Siyah Kalem bu sürecin dışında kaldı. Cengiz Enerji’nin, Kuzey Irak’tan doğal gaz getirmek üzere girişimlerini sürdürdüğü kaydediliyor. Cengiz Enerji, EPDK’ya başvuruda bulunmuştu. Kaynaklar, Cengiz Enerji’ye henüz lisans verilmediğini söyledi. Siyah Kalem’in lisansının uzatılmayacağı sinyalini verdi.