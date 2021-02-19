Doğalgazda oyun değiştirecek sürpriz hamleler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiDoğalgazDoğalgazda Türkiye merkezli önemli gelişmeler! - Haberler
ABONE OL

Irak gazında Siyah Kalem devre dışı, Cengiz Enerji devrede

Küresel enerji denkleminde en önemli stratejik ürünler arasında gösterilen doğalgazda, 2020’li ve 2030’lu yıllara damga vuracak, Türkiye merkezli önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan biri İsrail, diğeri de Kuzey Irak doğalgazı… Siyah Kalem, Kuzey Irak’tan doğalgaz getirmek üzere 2013 yılında lisans aldı. İthalatın, 2014 yılında 700 milyon metreküp ile başlaması, kademe kademe artması ve 2033 yılında yıllık 3.2 milyar metreküpe ulaşması hedefleniyordu. Aradan 8 yıl geçmesine karşın gaz ithalatı başlamadı. Ankara’da enerji kulislerine göre, Siyah Kalem bu sürecin dışında kaldı. Cengiz Enerji’nin, Kuzey Irak gazı için girişimlerini sürdürdüğü belirtiliyor. Azerbaycan doğalgazını Türkiye’ye taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nde (TANAP),kapasite artışları kapsamında İsrail gazının önemli bir seçenek olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Buna göre, İsrail gazı Türkiye’ye gelecek ve Türkiye’den Avrupa’ya TANAP üzerinden sevk edilecek. Olcay Aydilek'in haberi...

Doğalgazda Türkiye merkezli önemli gelişmeler! - Haberler
Doğalgazda oyun değiştirecek sürpriz hamleler
0:00 / 0:00

Türkiye’de yılda 45-50 milyar metreküp doğalgaz tüketiliyor. BOTAŞ; Rusya, İran ve Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden doğal gaz ithal ediyor. ABD, Cezayir, Katar ve Nijerya’dan da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alıyor.

AZERBAYCAN GAZI

BOTAŞ, TANAP üzerinden Azerbaycan’dan yıllık 6 milyar metreküp doğal gaz ithal ediyor. TANAP, Türkiye çıkışında Trans-Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) bağlanıyor. Bu hattan, Avrupa’ya yılda 10 milyar metreküp gaz akışı sağlanacak.

İSRAİL GAZI DA GÜNDEMDE

TANAP’ın kapasitesi, söz konusu projede yapılacak bazı yatırımlarla 31 milyar metreküpe dek çıkartılacak. Bu durum, gazla ilgili kaynak çeşitliliği arayışlarını da tetikledi.

Kademeli olarak gerçekleştirilmesi planlanan kapasite artışı kapsamında İsrail gazının da önemli bir seçenek olarak öne çıktığı belirtiliyor. Buna göre, İsrail gazı önce Türkiye’ye taşınacak. Türkiye’den TANAP üzerinden Avrupa’ya gaz sevk edilecek. Bu çalışmalar, 2020’li yıllara damga vuracak.

KUZEY IRAK GAZI

Kuzey Irak doğal gazı da önemli bir seçenek olarak konuşuluyor. Peki, Kuzey Irak gazında son durum ne? Siyah Kalem, Kuzey Irak’tan doğal gaz getirmek üzere 2013 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans aldı. İthalatın, 2014 yılında 700 milyon metreküp ile başlaması, kademe kademe artması ve 2033 yılında yıllık 3.2 milyar metreküpe ulaşması hedefleniyordu.

BOTAŞ, bu arada gazın ülkeye gireceği noktada, Türkiye içinde şebekede gerekli alt yapı yatırımlarını tamamladı.
Aradan 8 yıl geçmesine karşın gaz ithalatı başlamadı. Ankara’da enerji kulislerine göre, Siyah Kalem bu sürecin dışında kaldı. Cengiz Enerji’nin, Kuzey Irak’tan doğal gaz getirmek üzere girişimlerini sürdürdüğü kaydediliyor. Cengiz Enerji, EPDK’ya başvuruda bulunmuştu. Kaynaklar, Cengiz Enerji’ye henüz lisans verilmediğini söyledi. Siyah Kalem’in lisansının uzatılmayacağı sinyalini verdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brent petrolün varili 63,48 dolar
ENERJİBrent petrolde düşüş
TürkAkım, haziran ve temmuzda bakıma girecek
ENERJİTürkAkım bakıma alınıyor
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi
ENERJİAkaryakıtta ÖTV düzenlemesi
ABD'nin ham petrol stokları 7 milyon 300 bin varil azaldı
ENERJİABD'nin ham petrol stokları azaldı
Brent petrolün varili 64,92 dolar
ENERJİBrent petrol 65 dolar sınırında
Akaryakkta yeni artışlar kapıda - haberler
Akaryakıtta yeni artışlar kapıda
Brent petrolün varil fiyatı 64.41 dolardan işlem görüyor
ENERJİBrent petrol 64 doları aştı
Soğuklar devam ederse günlük tüketim 300 milyon metreküpe çıkabilir
ENERJİDoğalgazda yeni rekor kapıda
Bakan Dönmez: Mezun olarak ülkemize dönen nükleer enerji uzmanımız 186'ya ulaştı
ENERJİ'Nükleer enerji uzman sayısı 186 oldu'
Rusya'da eğitimini tamamlayan 43 Türk öğrenci nükleer mühendis olarak göreve hazır
ENERJİ43 nükleer mühendisi genç göreve hazır