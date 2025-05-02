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        Haberler Gündem Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi

        Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 17:38 Güncelleme: 02.05.2025 - 17:38
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        Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi
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        Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

        Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti.

        Kullanılamaz hâle getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Ele geçirilen malzeme:

        ▪️10 adet tabanca ve 20 adet şarjörü,

        ▪️1 adet el telsizi,

        ▪️75 adet silah üstü dürbün,

        ▪️21 adet el dürbünü,

        ▪️4 adet lazer işaretleyici,

        ▪️76 adet nişangâh,

        ▪️150 adet silah monte hamili,

        ▪️20 adet çatal ayak,

        ▪️50 adet silah el kundağı,

        ▪️50 adet silah dipçiği,

        ▪️6 adet Dragunov keskin nişancı silahı şarjörü,

        ▪️2 adet led ekran,

        ▪️1 adet soğutucu,

        ▪️1 adet fener,

        ▪️Çeşitli sağlık malzemeleri,

        ▪️Terör örgütüne ait dokümanlar

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