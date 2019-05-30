Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Irak şehidi Uzman Çavuş Taşhan memleketinde uğurlandı

DHA

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan (28),memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi

Irak şehidi Mehmet Taşhan

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'ndan alınarak Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Burada dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Türkoğlu Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuayip Alpay, Kahramanmaraş milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile şehidin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

"BİR TANESİNİ BANA VERSİNLER EZEYİM"

DHA'daki haberde törende, bekar olan şehidin anne ve babası Ayşe-Halis Taşhan ile kardeşleri güçlükle ayakta durdu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın teselli etmeye çalıştığı anne Ayşe Taşhan, göğsüne iğne ile takılan oğlunun fotoğrafını öpüp, 'Kuzum' diye gözyaşı döktü. Törene katılan şehidin bir silah arkadaşı başsağlığı dilediği Taşhan Ailesi'nin acısını paylaştı. Bu sırada şehidin annesi Ayşe Taşhan, "Götürsünler beni, bir tanesini bana versinler ezeyim onu. Ezeyim, paralayayım" dedi.

"İNLERİNE GİRİN, SAĞ BIRAKMAYIN"

Şehidin kız kardeşi de kendilerine başsağlığı dileyen şehit uzman çavuşun silah arkadaşından dikkatli olmalarını isteyerek, "İnlerine girin onların. Sağ bırakmayın, hiç sağ kalmasınlar" diyerek, PKK'lı teröristlere lanet etti. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın naaşı gözyaşları arasında Türkoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bugün ne oldu?
GÜNDEMBugün ne oldu?
Avukatın etek boyu zaferi: Aynı kıyafetle, aynı yerde
GÜNDEMAvukatın etek boyu paylaşımı: Aynı kıyafetle, aynı ...
Diyanet açıkladı: Kadir Gecesi ne zaman 2019? Kadir Gecesi duası ve ibadetleri! Kadir suresi anlamı nedir?
GÜNDEMKadir Gecesi ne zaman, hangi gün 2019?
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Paketi'ni açıkladı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Paketi'ni ...
Berfin'i bu hale getiren için istenen ceza!
GÜNDEMBerfin'i bu hale getiren için istenen ceza!
ÖSYM giriş sayfası: 2019 YKS sınav yerleri belli oldu! YKS sınav belgesi sorgulama
GÜNDEMÖğrenciler dikkat! YKS sınav yerleri açıklandı
İl içi atama sonuçları 2019! MEB il içi atama sonuçları sorgulama sayfası
GÜNDEMÖğretmenlerin beklediği sonuçlar açıklandı
Yargı Reformu Belgesi açıklanıyor
GÜNDEMYargı Reformu Belgesi açıklanıyor
'Zümrüt Apartmanı'nı yazan Abdullah Şevki'nin ifadesi şoke etti: "Kirli gerçeklik" akımı...
GÜNDEM'Kirli gerçeklik' savunması!
Kaynana gelin tartışmasında diş fırçası 'silah' sayıldı
GÜNDEMDiş fırçası fırlattı, 'silah' sayıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X