Irak'ta Nuri el-Maliki aday gösterildi
Irak'ta Şii partiler, Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak gösterdi. Maliki, Irak'ta 2006-2014 yılları arasında iki dönem üst üste başbakan olarak görev yapmıştı.
Giriş: 25.01.2026 - 00:45 Güncelleme: 25.01.2026 - 00:45
Irak’ta Şii partiler, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki’yi yeniden başbakan adayı olarak gösterdi.
Irak resmi haber ajansı İNA’da yer alan habere göre, Şii partilerden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, başbakan adaylarının Maliki olduğunu duyurdu.
Nuri el-Maliki, Irak'ta 2006-2014 yılları arasında iki dönem üst üste başbakan olarak görev yapmıştı.
