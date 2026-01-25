Habertürk
Habertürk
        Irak'ta Nuri el-Maliki aday gösterildi | Dış Haberler

        Irak'ta Nuri el-Maliki aday gösterildi

        Irak'ta Şii partiler, Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak gösterdi. Maliki, Irak'ta 2006-2014 yılları arasında iki dönem üst üste başbakan olarak görev yapmıştı.

        Giriş: 25.01.2026 - 00:45 Güncelleme: 25.01.2026 - 00:45
        Irak'ta Nuri el-Maliki aday gösterildi
        Irak’ta Şii partiler, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki’yi yeniden başbakan adayı olarak gösterdi.

        Irak resmi haber ajansı İNA’da yer alan habere göre, Şii partilerden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, başbakan adaylarının Maliki olduğunu duyurdu.

        Nuri el-Maliki, Irak'ta 2006-2014 yılları arasında iki dönem üst üste başbakan olarak görev yapmıştı.

