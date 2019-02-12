Iraklı bir kadın yediz doğurdu. Diyala Sağlık Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşayan bir kadının 6'sı kız, 1'i erkek yediz bebek dünyaya getirdiği belirtildi.

Kadının bebeklerini Betül Eğitim ve Araştırma Hastanesinde normal doğumla dünyaya getirdiği ifade edildi. AA'nın haberine göre; yapılan açıklamada, Irak'ta daha önce yediz doğumuna rastlanmadığı kaydedildi.