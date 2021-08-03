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İran, ABD ile tutuklu takası sürecinden çekileceklerini açıkladı

İranlı üst düzey bir yetkili, "Washington yönetiminin devam eden ihlalleri" nedeniyle ABD ile tutuklu takasına ilişkin sürdürülen süreçten çekileceklerini duyurdu.

İran, ABD ile tutuklu takası sürecinden çekileceklerini açıkladı
İran-ABD hattı: Tutuklu takası sürecinde açmaz
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AA

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı "Nournews"e konuşan ismi belirtilmeyen üst düzey yetkili, tutuklu değişimiyle ilgili ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Tahran'ın insani gerekçelerle Washington yönetimi ile tutuklu takası için çaba gösterdiğini ancak ABD'nin tutumunun süreci tıkadığını savunan İranlı yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"(ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin devam eden ihlalleri ve çirkin tutumu nedeniyle İran'ın bu süreci sürdürmesi için motivasyonu ortadan kalkmıştır. Bu yüzden tutuklu takası konusu tamamen İran'ın gündeminden çıkarılacaktır."

ABD'de bazı İran vatandaşları yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. İki ülke arasında daha önce de tutuklu takası yapılmıştı. Son olarak İran'da tutuklu eski bir ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bir bilim insanı Haziran 2020'de eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD ile tutuklu takası konusundaki müzakerelerin devam ettiğini ve konuyla ilgili bilginin ilerleyen günlerde verileceğini belirtmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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