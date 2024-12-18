İran Cumhurbaşkanı gözyaşlarına hakim olamadı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da düzenlenen "Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar" başlıklı konferansa katıldı.

Konferansta yaptığı konuşma esnasında Pezeşkiyan, trafik kazasında hayatını kaybeden eşine ait bir fotoğrafı sinevizyonda görünce duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ve zorlukla konuşmasına devam eden Pezeşkiyan, "Çok zor özür dilerim. İzin verirseniz ben konuşmayayım" dedi.