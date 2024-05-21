İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterini bulan Akıncı'nın hikâyesi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin, düşen helikopterde hayatını kaybetmesi birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Reisi'nin yaşamını yitirdiği olayla ilgili birçok soru işareti var.

Helikopterin düşmesinin kaza mı, suikast mi olduğu yönündeki araştırmalar şüphesiz ki kısa süre içinde sonuçlanacaktır. Hava şartlarının olumsuzluğu olayın kaza olabileceğini işaret ederken, Azerbaycan sınırında meydana gelmesi, yani coğrafi bölge, helikopterin dışarıdan müdahaleyle kasıtlı düşürülmüş olabileceğine şüpheleri artırıyor. Helikopterin düşmesiyle ilgili şu sorular yöneltiliyor: - Hava şartlarının olumsuz olduğuna ilişkin bilgiler varken, bu uçuş niçin gerçekleştirildi? İnternet üzerinden bile belli topografyalarda hava şartlarını görmek mümkün. REKLAM - Üç helikopter aynı anda havalandı ve kol uçuşu yapıyordu. Diğer iki helikopter sisten ve olumsuz hava şartlarından yüksek irtifada seyrederek kurtuldu. Reisi'yi taşıyan helikopter niçin alçak irtifada seyir halindeydi? Diğer iki helikopter niçin ayrıldı. - Bu olayın, İran içindeki güç ve iktidar mücadelesiyle ilgisi var mıydı? - Helikoptere dışarıdan bir müdahale söz konusu mu? Manyetik bazı silahlar helikopterin uçuş mekaniklerini etkileyebiliyor. Bu soruların yanıtları şüphesiz olayın sonuçlarını ve bundan sonra İran, bölge ve dünya siyasetini de yakından etkileyecek ancak bir diğer önemli başlık olarak; İran’ın teknik donanımı, devlet büyüklerini korumadaki etkinliği, seyir güvenliği ve drone varlığı gibi meseleler de tartışılıyor.