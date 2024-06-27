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        Haberler Dünya İran'da dengeleri değiştiren hamle: Muhafazakar aday yarıştan çekildi | Dış Haberler

        İran'da dengeleri değiştiren hamle: Muhafazakar aday yarıştan çekildi

        İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ölümünün ardından seçime giden ülkede, seçime 24 saat kala muhafazakar adaylardan Ali Rıza Zakani yarıştan Muhammed Bakır Kalibaf ve Said Celili lehine çekildiğini duyurdu. Zakani, Kalibaf ve Celili'nin aralarında anlaşarak tek aday seçime girmeleri çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:47 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:47
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        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
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        İran'da yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin muhafazakar adaylarından Ali Rıza Zakani, muhafazakar kanat lehine seçim yarışından çekildi.

        Tahran Belediye Başkanı Zakani, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, seçimden çekildiğini duyurdu.

        Muhammed Bakır Kalibaf ve Said Celili'ye aralarında uzlaşarak muhafazakarların seçime tek adayla girmesini sağlamalarını isteyen Zakani mesajında, şu ifadelere yer verdi:

        "Yasal rekabet süresinin sonuna kadar kaldım ancak Şehid (19 Mayıs'ta hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim) Reisi'nin yolunun devamı daha önemli. Celili ve Kalibaf'tan birlik olmalarını, devrimci güçlerin haklı taleplerini cevapsız bırakmamalarını ve üçüncü Ruhani hükümetinin oluşmasının engellenmesini talep ediyorum."

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        Muhafazakar adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi de dün "muhafazakar kanatta birliği güçlendirmek için" adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

        KAMUOYU YOKLAMALARI

        Kamuoyu yoklamasında, cumhurbaşkanı seçiminde yarışın ilk sırasında yüzde 33,1 ile reformist aday Pezeşkiyan, ikinci sırasında yüzde 28,8 ile Celili yer alırken diğer muhafazakar aday Kalibaf ise yüzde 19,1 ile üçüncü sırayı aldı.

        "Muhafazakar kanatta birliği güçlendirmek için" adaylıktan dün çekilen Emir Hüseyin Kadızadehaşimi yüzde 2,8, bugün çekilen Ali Rıza Zakani yüzde 2,1 ve Mustafa Purmuhammedi yüzde 1,4'de kaldı.

        İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir yıl öne alınan cumhurbaşkanı seçimi 28 Haziran'da yapılacak.

        Yarınki seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışacak.

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