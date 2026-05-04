İran'da gösterilerde "şiddet eylemlerine karıştıkları" gerekçesiyle 3 kişi idam edildi

İran'da, ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen geçen aylardaki sokak olaylarında Meşhed'de "şiddet eylemlerine karıştıkları" ve "İsrail dış istihbarat servisi Mossad'la irtibatlı" olma suçlamasıyla idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.

İran devlet televizyonu, yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Mehdi Resuli ve Muhammed Rıza Miri, Ocak 2026'da çıkan sokak olayları sırasında Meşhed'de Mossad unsurları olarak şiddet eylemlerine katılmış ve güvenlik görevlisi Hamid Rıza Yusefi Nejad'ın öldürülmesinde doğrudan rol oynamışlardır." ifadeleri kullanıldı.

Meşhed'in Tabarsi bölgesindeki olayların başlıca liderlerinden olduğu öne sürülen İbrahim Devletabadi'nin de güvenlik güçlerinden bazılarının hayatını kaybetmesine yol açan olaylara öncülük etme suçlamasıyla idama mahkum edildiği belirtilen açıklamada, sanıklar hakkında verilen idam kararının bu sabah infaz edildiği duyuruldu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şimdiye kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.