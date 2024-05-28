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        Haberler Dünya İran'da Reisi'nin eşi Alemulhüda'nın cumhurbaşkanlığına aday olacağı iddiası yalanlandı

        İran'da Reisi'nin eşi Alemulhüda'nın cumhurbaşkanlığına aday olacağı iddiası yalanlandı

        İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenirken, seçimin 28 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu. Reisi'nin eşi Cemile Alemulhüda'nın aday olacağı iddiasıysa aile tarafından yalanlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:47 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:47
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        Reisi'nin eşi mi aday olacak?
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        İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin eşi Cemile Alemulhüda'nın 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddiaları ailesi tarafından yalanlandı.

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Meşhed Temsilcisi ve Reisi'nin eşinin babası Ayetullah Ahmed Alemulhüda'nın ofisinden yapılan açıklamada, Cemile Alemulhüda'nın cumhurbaşkanlığına adaylığı iddiasının kesinlikle doğru olmadığı belirtildi.

        Ailenin, 19 Mayıs'ta hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi'nin yasını tuttuğu, seçimlere katılmayı veya hiçbir adayı desteklemeyi düşünmedikleri ifade edildi.

        Ülke basınında yer alan bazı haberlerde, Reisi'nin akademisyen olan eşinin 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylık başvurusu yapabileceği ve İran'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olabileceği iddia edilmişti.

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        SEÇİMLER 28 HAZİRAN'DA

        Cumhurbaşkanı Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra anayasaya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

        İran anayasasına göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyordu.

        Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

        Seçimlerde aday olmak isteyenler, 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunacak.

        İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

        Şu ana kadar eski Sağlık Bakanı reformist Mesud Pezeşkiyan ile eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar Said Celili adaylık başvurusu yapacağını açıklamıştı.

        *Haberin görselleri AA ve teleSUR tarafından servis edilmiştir.

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        #Reisi
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