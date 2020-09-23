İran'da rekor vaka sayısı!

İHA

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte, 3 bin 712 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 178 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

İRAN'DA CAN KAYBI 25 BİNE YAKLAŞTI

İHA'da yer alan habere göre Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 429 bin 193'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 24 bin 656'e ulaştığını açıkladı.

BİRÇOK KENT KIRMIZI BÖLGE İLAN EDİLDİ

Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Gilan, Buşehr, Zencan,İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan ve Yezd eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

3 BİN 712 VAKAYLA REKOR KIRILDI

İran'da günlük tespit edilen yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Ülkede son 24 saatte 3 bin 712 vak'anın tespit edilmesiyle salgın başlangıcından bu yana en yüksek sayı kayda geçti.

İran'da 5 Eylül'de eğitim ve öğretim başlamıştı. Çocuklarda da vaka artışı görüldüğü basına yansımıştı.