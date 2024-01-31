Haberler Yaşam İran'da Selçuklu mimari eseri Kızıl Kümbet tarihe meydan okuyor

İran'da Selçuklu mimari eseri Kızıl Kümbet tarihe meydan okuyor İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin Merağe kentinde bulunan Selçuklu dönemi mimari eseri Kızıl Kümbet anıtsal yapısıyla asırlara meydan okuyor Anadolu Ajansı Giriş: 31.01.2024 - 14:46 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:46 facebook

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Türklerin İslamiyet öncesi dönemlerde zengin bir anıt mezar geleceğinin olduğu biliniyor. Bu gelenek İslami dönemde de kümbet ve türbe şeklinde farklı formlarda uygulanmaya devam etti. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde kümbet ile türbenin farkı şöyle anlatılıyor:

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“Türbe ölünün doğrudan toprağa verildiği, çoğunlukla kare veya çokgen gövdeli, üzeri daha çok kubbe ile örtülü anıtlardır. Kümbette ise cenazelik, mumyalık veya kripta gibi isimlerle anılan bir bodrum katı üzerinde silindirik yahut çokgen gövde yer almakta, bunun da üzeri içten kubbe, dıştan konik ya da piramidal bir çatı ile örtülmektedir.”