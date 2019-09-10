İran'da kadınlara yönelik uygulanan stadyum yasağı korkunç bir olaya neden oldu.

Geçtiğimiz Mart ayında taraftarı olduğu takımın futbol maçına erkek kılığında giren ancak yakalanan 29 yaşındaki Seher Khodayari, geçtiğimiz günlerde 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İran basınında yer alan haberlere göre, kararın ardından mahkeme önünde kendini ateşe veren Seher Khodayari hayatını katybetti. Khodayari'nin cep telefonunu teslim almak için savcılığa gittiği ve burada kendisine verilen hapis cezasını fark ettiği ifade edildi.

Sahar Khodayari, Mart ayında taraftarı olduğu İstiklal takımının Al Ain ile oynadığı karşılaşmaya erkek kılığında

girmişti. Khodoyari'nin ölümü sosyal medyada geniş tepki çekti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İnsan Hakları Gözlemevi, Khodoyari'nin trajik ölümünün kadınlara yönelik stadyum yasağının bitmesi gerektiğine bir işaret olduğu açıklaması yaptı. Açıklamada, FIFA'ya harekete geçmesi ve insan hakları politikalarının uygulanması için İran makamlarına baskıda bulunması çağrısı yapıldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Haziran ayında yaptığı açıklamada, kadınların stadyumlara girmeleri için somut adımlar atılmasını aksi takdirde İran futboluna yaptırım uygulanacağını söylemişti.