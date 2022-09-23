İran'da Mahsa Amini gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetti, protestolar sürüyor: "Bu hiçbir zaman yaşanmamıştı, tamamen farklı bir hava var"

"İran'da tamamen farklı bir hava var" 0:00 / 0:00

İran'da 1979 İslam Devrimi sonrası yürürlüğe giren Şeriat kanunlarına göre tüm kadınların kamusal alanlarda başörtü takması ve uzun, bol kıyafetler giymesi zorunlu hale getirildi. Temmuz ayında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kararıyla başörtü takmayan kadınlara para ve hapis cezası verilmeye başlandı. Hatta kadınların ilk defa 12 Temmuz'da düzenlenen 'Tesettür ve İffet' günüyle buna alışması beklendi. Aslında İranlı kadınlar o günden bu yana başörtüsü yasasına karşı çıkmak için protestolara başlamıştı, ancak 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolarla ülke tam anlamıyla karıştı.

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE GÖRMEDİK" İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisleri" tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protesto gösterileri başladı. Habertürk'e konuşan İranlı gazeteciler ülkedeki atmosferi daha önce hiç böyle görmediklerini dile getirdi. İran'da ahlak polislerinin, başörtüsü kurallarına uymayan kadınları gözaltına alması çok olağan bir durum. İranlı gazeteciler bunun her gün yaşanan bir durum olduğunu, geçtiğimiz aylardan itibaren ahlak polislerinin daha çok kadını tutuklamaya başladığını, genelde şehir merkezlerinde kadınların "acımasız" bir şekilde gözaltına alındığına şahitlik ettiklerini söyledi.

"ORADA NELER YAŞANDIĞINI BİLMİYORUZ" "Amini başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındı, ancak kıyafeti İran kurallarına oldukça uygundu hatta ülkedeki birçok gençten daha kapalıydı. Kendisi ne olduğu anlaşılmadan gözaltına alındı ve orada neler yaşandığını bilmiyoruz. Gerçek olan, Amini gözaltına alındıktan saatler sonra hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Hükümetten ve ailesinden çok farklı iki açıklama var. Ailesi kızlarının hiçbir sağlık problem olmadığını buna sebep olabilecek altta yatan bir durumunun olmadığını dile getiriyor. Hükümet ise Amini'nin altta yatan sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybettiğini söylüyor. Gözaltında neler yaşandığına ilişkin polis birkaç görüntü paylaştı ancak bu görüntülerin kırpıldığını anlamak mümkün. Aile kızlarının gözaltındayken şiddet gördüğünü düşünüyor, polis ise böyle bir durumun olmadığını öne sürüyor."

"KADINLARIN KIYAFETLERİ YÜZÜNDEN TUTUKLANMASINA SON VERİLMELİ" Kadınların görünüşleri, kıyafetleri yüzünden tutuklanmasının son verilmesi gerektiğini vurgulayan gazeteciler, "Geçtiğimiz 6-7 günde çok sayıda genç insan, özellikle kadınlar sokaklara çıktı. İstedikleri tek şey başörtüsü yasağının sonlanması değil, daha farklı bir ülke. Çünkü hükümet sebebiyle son yıllarda ekonomik, siyasi, yaşamlarına uygulanan baskı ile mücadele ediyorlar. İnsanlar sokaklarda farklı bir hayat istediklerine ilişkin sloganlar atıyor." İran 2019'un sonlarına doğru benzin fiyatlarının bir anda 3 kat artmasıyla yine karışmıştı, fakat gazeteciler bu sefer durumun daha farklı olduğunu aktardı. "O dönem insanlar ekonomik zorluklar sebebiyle sokaklara çıkmıştı. Bu sefer ise özellikle orta sınıf insanlar sokaklara çıksa da sadece bu kadarla sınırlı değil. Protestolar 14-15 şehre yayıldı. Gençler sadece başörtüsü yasağı için değil, farklı bir hükümet ve rejim arzusu için sokaklara çıktı."