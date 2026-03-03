Canlı
        Haberler Dünya İran'da Uzmanlar Meclisi'nin binası vuruldu | Dış Haberler

        İran'da Uzmanlar Meclisi'nin binası vuruldu

        ABD-İsrail saldırısında İran liderini seçme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi'nin Kum kentindeki bir binasının hedef alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 18:13 Güncelleme:
        İran'da Uzmanlar Meclisi'nin binası vuruldu

        İran devlet televizyonu, Uzmanlar Meclisi'nin Kum kentindeki binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

        Dün gece de Uzmanlar Meclisi’nin Tahran’daki binasının bulunduğu bölge saldırıların hedefi olmuştu.

        Her iki binanın de saldırılardan önce tahliye edildiği, bu nedenle can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

        Yerel medyada yer alan görüntülerde ise binada büyük hasar oluştuğu görüldü.

        İran'da ülke liderinin vefatı halinde halefini Uzmanlar Meclisi belirliyor.

        Anayasaya göre, Uzmanlar Meclisi'nin yetkisi "Rehber'i" seçmek, denetlemek ve gerekli durumda azletmek.

        Uzmanlar Meclisi, 8 yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen 88 din adamından oluşuyor.

        Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılmak isteyen kişiler de Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayına tabi oluyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

