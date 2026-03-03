İran'da Uzmanlar Meclisi'nin binası vuruldu

İran devlet televizyonu, Uzmanlar Meclisi'nin Kum kentindeki binasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Dün gece de Uzmanlar Meclisi’nin Tahran’daki binasının bulunduğu bölge saldırıların hedefi olmuştu.

Her iki binanın de saldırılardan önce tahliye edildiği, bu nedenle can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Yerel medyada yer alan görüntülerde ise binada büyük hasar oluştuğu görüldü.

İran'da ülke liderinin vefatı halinde halefini Uzmanlar Meclisi belirliyor.

Anayasaya göre, Uzmanlar Meclisi'nin yetkisi "Rehber'i" seçmek, denetlemek ve gerekli durumda azletmek.

Uzmanlar Meclisi, 8 yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen 88 din adamından oluşuyor.

Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılmak isteyen kişiler de Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayına tabi oluyor.

*Fotoğraf: AA, temsilidir