İran'da zorunlu başörtüsü yasası gözden geçirilecek

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Guardian'ın haberine göre, İran Genel Başsavcısı Mohammad Cafer Montazeri cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Yasada herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığı konusunda parlamento ve yargı konu üzerinde çalışıyor" dedi. Başsavcı, sonuçların bir ve iki hafta içinde belli olacağını söyledi.