Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İran'daki gösterilerde güvenlik güçlerini öldürmekle suçlanan 3 kişi idam edildi

İran'da Mahsa Amini gösterileri sırasında İsfahan eyaletinde 3 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü olayda suçlu bulunarak "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" suçundan idama mahkum edilen 3 sanık hakkındaki karar infaz edildi.

İran'daki gösterilerde güvenlik güçlerini öldürmekle suçlanan 3 kişi idam edildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İran'da Mahsa Amini gösterileri sırasında İsfahan eyaletinde 3 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü olayda suçlu bulunarak "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" suçundan idama mahkum edilen 3 sanık hakkındaki karar infaz edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, İsfahan kentinin Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine yönelik saldırının failleri oldukları iddiasıyla idama mahkum edilen Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi idam edildi.

İdam edilen mahkumların, ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürüldü.

İran'da Eylül 2022'de 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi üzerine ülke genelinde protestolar başlamıştı. Protestolar sırasında Kasım 2022'de İsfahan kentinin Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda Muhsin Hamidi, Muhammed Kerimi ve Muhsin Çeragi adlı 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının faili olarak yakalanan sanıklardan Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi, ocak ayında yargılandıkları mahkemede İran Ceza Kanunu'ndaki en ağır suçlardan sayılan "muharebe" suçundan idama mahkum edilmişti. Sanıklar, mahkemenin kararına itiraz için Yargıtay'a başvurmuştu. Yargıtay ise 10 Mayıs'ta mahkumiyet kararlarını onamıştı.

İRAN'DAKİ MAHSA AMİNİ OLAYLARI

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ülkede yaklaşık 4 ay devam eden gösterilerle bağlantılı şu ana kadar 10'dan fazla kişi idama mahkum edilirken, son idamlarla toplam 7 kişinin cezası infaz edildi. İdam cezalarının bir kısmı ise Yargıtay tarafından bozuldu.

İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Güney Pasifik'te 7.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
DÜNYA Güney Pasifik'te 7.7'lik deprem: Tsunami alarmı ...
2023 G7 Liderler Zirvesi, Japonya'da başladı
DÜNYA G7 Liderler Zirvesi, Japonya'da başladı
ABD'li Cumhuriyetçi milletvekili Biden'ın azledilmesi için harekete geçti
DÜNYA Biden'ın azledilmesi için harekete geçtiler
CAN KAYBI ARTIYOR! İtalya'da 100 yılın en kötü sel felaketi: 13 kişi hayatını kaybetti - Son dakika haberler
DÜNYA 100 yılın en kötü sel felaketi: Can kaybı artıyor!
Stoltenberg'den NATO ülkelerine çağrı
DÜNYA Stoltenberg'den NATO ülkelerine çağrı
Cumhuriyetçi Vali DeSantis, başkan adaylığını duyuracak
DÜNYA Cumhuriyetçi Vali DeSantis, başkan adaylığını ...
New York batıyor! Gökdelenler şehri her yıl batmaya başladı!
DÜNYA New York batıyor!
Eski NATO komutanından "Ukrayna'nın beklenen karşı harekatı"na ilişkin uyarı
DÜNYA Eski NATO komutanından ABD'ye 'nükleer' tavsiyesi
Salem'de kadınları cadı diye idam eden mahkemelerin asıl hikayesi...
DÜNYA Salem cadı mahkemelerinin arkasındaki gerçekler
Neden bazı zengin insanlar paralarını İsviçre bankalarında tutuyor?
DÜNYA Neden bazı insanlar parasını İsviçre bankalarında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.