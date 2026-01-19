Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İran'daki olaylarda can kaybı 3 bin 900'ü aştı | Dış Haberler

        İran'daki olaylarda can kaybı 3 bin 900'ü aştı

        ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 919'a yükseldiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 03:03 Güncelleme: 19.01.2026 - 03:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'daki olaylarda can kaybı 3 bin 900'ü aştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran'ın birçok noktasındaki olaylar sonucunda 24 bin 669 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 919 kişi yaşamını yitirdi.

        HRANA, dün ölü sayısının 3 bin 308'e çıktığını duyurmuştu.

        İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

        İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

        İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti. Son günlerde ise internet erişiminin kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandığı bildiriliyor.

        İran’da gösteriler sönümlenmiş olsa da ABD’nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor. İranlı yetkililer ise gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında "İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü" söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rakip firmanın kirli ekmek oyunu kamerada

        Rakip firmanın kirli ekmek oyunu kamerada

        #iran
        #haberler
        #İran protestoları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Senegal!
        Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Senegal!
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı