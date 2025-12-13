Habertürk
        İran, Hürmüz Boğazı'nda "akaryakıt kaçakçılığı" gerekçesiyle bir tankere el koyduğunu duyurdu

        İran, Hürmüz Boğazı’nda "akaryakıt kaçakçılığı" gerekçesiyle bir tankere el koyduğunu duyurdu

        İran, Hürmüz Boğazı'nda "akaryakıt kaçakçılığı" gerekçesiyle bir tankere el koyduğunu ve mürettebatın gözaltına alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 11:47 Güncelleme: 13.12.2025 - 11:47
        İran, Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el koydu
        Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan Eyaleti Başsavcısı Mücteba Kahramani, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti yakınlarında seyreden ve 6 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tankere el koyduklarını açıkladı.

        Kaptan ve mürettebat dahil 18 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Kahramani, kaçak akaryakıt taşıyan tankerin "dur ihtarına" uymadığını ve radarının da kapalı olduğunu belirtti.

        Kahramani, tankerde yapılan incelemede hem denizcilik hem taşınan yük ile alakalı herhangi bir belgeye rastlamadıklarını ve suç teşkil eden çok sayıda eylem tespit ettiklerini dile getirdi.

        Tanker mürettebatının Hindistan, Sri Lanka ve Bangladeş uyruklu olduğunu açıklayan Kahramani, tankerin hangi ülkeye ait olduğu konusunda ise bilgi vermedi.

