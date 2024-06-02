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        Haberler Dünya Ortadoğu İran, İsveçin Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı | Dış Haberler

        İran, İsveçin Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

        İran, İsveç'in "ülkedeki yerleşik suç şebekelerini İsrail veya Yahudi çıkarlarını hedef almak için kullanmak"la suçlaması üzerine bu ülkenin Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 00:44 Güncelleme: 02.06.2024 - 00:44
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        İran, İsveçli diplomatı Dışişlerine çağırdı
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        İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Bakanlığa çağrılan İsveçli diplomata, Stockholm yönetiminin İran'ı, "İsrail'in etkisinde kalarak sahte ve uydurma bilgilerle" suçladığı belirtilerek, Tahran'ın itirazları iletildi.

        Söz konusu suçlamalarla bazı tarafların iki ülke arasında uzun süredir devam eden ilişkileri bozma niyetini taşıdığı ve İsveç yetkililerinin bu "şüpheli akımlara" karşı daha dikkatli olmasının beklendiği aktarıldı.

        İsveç Maslahatgüzarı ise İran'ın itirazlarını Stockholm'e bildireceğini belirtti.

        İsveç İstihbarat Teşkilatı SAPO'nun İstihbarata Karşı Koyma Başkanı Daniel Stenling, 30 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, İran'ı, İsveç'teki yerleşik suç şebekelerini İsrail veya Yahudi çıkarlarını hedef almak amacıyla kullanmakla suçlamıştı.

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        #haberler
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