        İran: Karşılık vermenin eşiğindeydik | Dış Haberler

        İran: Karşılık vermenin eşiğindeydik

        İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Said Hatibzade, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan sürece ilişkin açıklamada bulundu. Hatibzade, "İran, dün gece ateşkes ihlaline karşılık vermenin eşiğindeydi. Ancak Pakistan devreye girerek, ABD'nin İsrail'i kontrol altına alacağı yönünde mesajlar iletti." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 19:26 Güncelleme:
        ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından, Pakistan'ın başkenti İslamabad’da yapılacak görüşmeler öncesi İran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından dünün Tahran için oldukça kritik olduğunu belirterek, "Bu saldırılara karşılık vermekten başka bir seçeneğimiz yoktu ve İran, dün gece ateşkes ihlaline karşılık vermenin eşiğindeydi. Ancak Pakistan devreye girerek, ABD’nin İsrail’i kontrol altına alacağı yönünde mesajlar iletti" ifadelerini kullandı.

        "Kalıcı barışı sağlayacak bir uzlaşıya varmayı temenni ediyoruz"

        Hatibzade, "İran heyeti görüşmelere katılmak üzere yola çıkacak. Üzerinde çalıştığımız program ve gündem de bu yönde. Anladığımız kadarıyla ABD tarafı da aynı doğrultuda hareket ediyor. Bu nedenle Pakistan’da yakında bir araya gelerek Orta Doğu’da kalıcı barışı sağlayacak bir uzlaşıya varmayı temenni ediyoruz. Ancak ABD, taahhüdü gereği İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurmalıdır. Bölgedeki herhangi bir barışın Lübnan’ı da kapsaması gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki saatler son derece kritik. ABD’nin müttefikini kontrol edebileceğini ve bu kez sözlerine sadık kalarak üzerinde anlaşılan hususlara bağlı kalacağını umuyoruz" dedi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Kim bu 'Kara Kızlar?

        Ecem Erkek'in 'Kara Kız'ı, sadece bir komedi tiplemesi değil; modern dünyayla geleneksel yapı arasına sıkışmış milyonlarca genç kızın gürültülü ve absürt bir başkaldırısı olarak göze çarpıyor.

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?