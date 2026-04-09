İran: Karşılık vermenin eşiğindeydik

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından, Pakistan'ın başkenti İslamabad’da yapılacak görüşmeler öncesi İran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından dünün Tahran için oldukça kritik olduğunu belirterek, "Bu saldırılara karşılık vermekten başka bir seçeneğimiz yoktu ve İran, dün gece ateşkes ihlaline karşılık vermenin eşiğindeydi. Ancak Pakistan devreye girerek, ABD’nin İsrail’i kontrol altına alacağı yönünde mesajlar iletti" ifadelerini kullandı.

"Kalıcı barışı sağlayacak bir uzlaşıya varmayı temenni ediyoruz"

Hatibzade, "İran heyeti görüşmelere katılmak üzere yola çıkacak. Üzerinde çalıştığımız program ve gündem de bu yönde. Anladığımız kadarıyla ABD tarafı da aynı doğrultuda hareket ediyor. Bu nedenle Pakistan’da yakında bir araya gelerek Orta Doğu’da kalıcı barışı sağlayacak bir uzlaşıya varmayı temenni ediyoruz. Ancak ABD, taahhüdü gereği İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurmalıdır. Bölgedeki herhangi bir barışın Lübnan’ı da kapsaması gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki saatler son derece kritik. ABD’nin müttefikini kontrol edebileceğini ve bu kez sözlerine sadık kalarak üzerinde anlaşılan hususlara bağlı kalacağını umuyoruz" dedi.

