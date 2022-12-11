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İran lideri Ali Hamaney'in rejim karşıtı yeğeni Feride Muradhani'ye hapis cezası

İran lideri Hamaney'in 23 Kasım'da tutuklanan rejim karşıtı yeğeni Feride Muradhani'nin 15 yıl hapis cezasına mahkum edildiği bildirildi

İran lideri Ali Hamaney'in rejim karşıtı yeğeni Feride Muradhani'ye hapis cezası
Hamaney'in yeğenine hapis cezası
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AA

İran lideri Ali Hamaney'in 23 Kasım'da tutuklanan yeğeni Feride Muradhani'ye daha önce verilen 15 yıl hapis cezasının, itiraz üzerine temyiz mahkemesince 3 yıla düşürülerek onaylandığı bildirildi.

Feride Muradhani'nin avukatı Muhammed Hüseyin Akasi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilinin, yargılama yetkisi olmayan "din adamları özel mahkemesinde" yargılandığını ve 15 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini aktardı.

Yargılamada, müvekkilini temsil yetkisinin kabul edilmediğini belirten Akasi, avukat olarak yaptığı itirazın da Muradhani’nin imzasıyla kabul edildiğini ve temyiz mahkemesinin müvekkilinin cezasını 3 yıla düşürerek onayladığını duyurdu.

Geçen yıl, İran devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin eşi Farah Pehlevi'nin de bulunduğu sanal bir toplantıya katılan Muradhani, toplantıda Farah Pehlevi’den övgüyle söz etmişti. Muradhani'nin, toplantıdan sonra Ekim 2021'de tutuklanması ise dikkati çekmişti.

Bu yıl nisanda kefaletle serbest bırakılan Muradhani, İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi üzerine başlayan gösterilere destek vermesinin ardından, 23 Kasım’da gelen bir mahkeme celbi sonrasında savcılığa gitmiş ve tutuklanmıştı.

Feride Muradhani'nin 23 Kasım’da tutuklanmasının ardından İran yönetimini suçlayan bir videosu yayımlanmıştı.

Videoda, İran yönetimini "dini ilkelerinin hiçbirine bağlı olmamak, güç kullanmaktan ve mümkün olan her şekilde gücünü korumaktan başka kanun ve kural tanımamakla" suçlayan Muradhani, İranlıların verdikleri özgürlük mücadelesinde yalnız bırakıldığını söylemişti.

Muradhani, baskıları nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımların etkisiz olduğundan şikayet ederek, Birleşmiş Milletlerin "bu açık zulme karşı birkaç kısa ve etkisiz açıklamadan başka bir şey yapmadığını" belirtmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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