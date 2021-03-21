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İran Lideri Hamaney: "ABD'nin İran ve bazı ülkelere uyguladığı ekonomik yaptırımlar cinayettir"

İran Lideri Ali Hamaney, ABD'nin Tahran'a uyguladığı yaptırımların cinayet olduğunu söyledi.

İran Lideri Hamaney:
AA

Nevruz Bayramı münasebetiyle devlet televizyonundan halka seslenen Hamaney, iç ve dış politikada yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney, "ABD'nin İran ve bazı ülkelere uyguladığı ekonomik yaptırımlar büyük bir cinayettir. Yaptırımlarla İran'ı zayıflatmayı ve dayatmalarını kabul ettirmeyi amaçlıyorlardı. Bu siyaset boşa çıkartıldı ve bu durum yerli üretimin güçlenmesine yardımcı oldu." dedi.

İran'ın nükleer anlaşmaya dönme şartının "ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması ve bunu fiilen uygulamaya koyması" olduğunu hatırlatan Hamaney, "ABD'nin önceki ahmak yöneticisinin (Donald Trump) maksimim baskı politikası boşa çıktı. Yeni hükümet de aynı siyaseti güderse o da boşa çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"SANDIĞA GİDİN" ÇAĞRISI

Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Hamaney, seçimlerde aday olan siyasilerin ülkenin ekonomik sorunlarını çözmek için yaptırımların kaldırılması konusunu ön plana çıkarmamaları gerektiğini belirtti.

Hamaney, "Siyasiler yaptırımların kalıcı olabileceğini düşünerek yerli üretimi güçlendirmeye yönelik siyaset üretmeli." dedi.

Halkın seçimlere yüksek oranda katılım göstermesinin önemine dikkati çeken Hamaney, "Bir ülkede halkın seçimlere katılım oranı o ülkenin ulusal gücünü ortaya koyar. Bu açıdan halkın seçimlere yüksek katılımı önemli." şeklinde konuştu.

Hamaney, yabancı istihbarat servislerinin halkın sandığa gitmemesi için manipülasyon çalışması yürüttüğünü savunarak, "Halkın seçimlere katılım oranlarını düşürmeye çalışıyorlar." dedi.

İran'da 18 Haziran 2021'de 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. 2020 yılındaki genel seçimlere katılım, ülke genelinde son 41 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 42,57 olarak kaydedilmişti. Başkent Tahran'da ise bu oran yüzde 25 seviyelerinde kalmıştı.

İran menşeli bazı sosyal medya hesaplarından bir süredir iş başındaki siyasilerin ülkeyi kötü yönettikleri gerekçesiyle "seçimlerin boykot edilmesi" çağrıları yapılıyor.

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