Hamaney'den protestolara ilişkin açıklama

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölmesi üzerine başlayan protestolar ve çeşitli kentlerde düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, "Bu kötülüklere son verilecek ve İran daha güçlü şekilde yoluna devam edecek." dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney, başkent Tahran'da İsfahan kentini temsilen kendisini ziyarete gelen bir grupla buluştuğu toplantıda, ülkedeki protesto dalgasına ve son günlerdeki silahlı saldırılara değindi.