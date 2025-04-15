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        Haberler Dünya İran lideri Hamaney, ülkedeki sorunların çözümünün ABD ile müzakerelere bağlanmaması gerektiğini söyledi | Dış Haberler

        İran lideri Hamaney, ülkedeki sorunların çözümünün ABD ile müzakerelere bağlanmaması gerektiğini söyledi

        İran dini lideri Hamaney, İran ile ABD arasındaki müzakere görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, ülkedeki sorunların çözümünün ABD ile müzakerelere bağlanmaması gerektiğini belirtti. Hamaney, "Görüşmeler sonuca ulaşabilir veya ulaşamayabilir. Biz bu görüşmelere ne çok iyimser ne de çok kötümser bakıyoruz ancak karşı tarafa karşı çok kötümseriz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:58 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:59
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        Hamaney'den ABD ile müzakere açıklama
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        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki sorunların çözümünün ABD ile müzakerelere bağlanmaması gerektiğini belirtti.

        Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda üst düzey yetkilileri ağırladığı toplantıda konuştu.

        ABD ile müzakerelere ilişkin ilk kez açıklamada bulunan Hamaney, "ABD ile yapılan görüşmeler Dışişleri Bakanlığının birçok diplomatik çabasından sadece biri. Ülkenin sorunları bu görüşmelere bağlı olmamalı ve Bercam'daki (2015'te imzalanan ve ABD'nin 2018'de tek taraflı çekildiği nükleer anlaşma) hatalar tekrarlanmamalı." dedi.

        İran: ABD ile ikinci tur müzakereler Umman'da
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        Hamaney, "Görüşmeler sonuca ulaşabilir veya ulaşamayabilir. Biz bu görüşmelere ne çok iyimser ne de çok kötümser bakıyoruz ancak karşı tarafa karşı çok kötümseriz." diye konuştu.

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        İran lideri, komşularla ilişkiler ile Asya, Afrika ve diğer ülkelerdeki ekonomik ilişkileri genişletmenin önemli olduğunu dile getirdi.

        İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

        İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

        Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

        İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı.

        Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu. ABD basını, ikinci tur müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını yazmış ancak İran tarafı istişareler sonucunda müzakerelerin yeniden Umman’da yapılmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu.

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