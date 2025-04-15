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        Haberler Dünya İran: ABD ile ikinci tur müzakereler Umman'da yapılacak | Dış Haberler

        İran: ABD ile ikinci tur müzakereler Umman'da yapılacak

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ile ABD arasındaki ikinci tur müzakerelerin 20 Nisan Cumartesi günü Umman'da yapılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 07:49 Güncelleme: 15.04.2025 - 07:49
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        İran: ABD ile ikinci tur müzakereler Umman'da
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        İran, ABD ile ikinci tur müzakerelerin Umman'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Yapılan istişareler sonucunda, Maskat'ın 20 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmaya devam etmesine karar verildi." dedi.

        İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

        İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

        Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti. İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yaptı.

        Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı. Taraflar, 19 Nisan’da yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu. ABD basını, ikinci tur müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını yazmıştı.

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