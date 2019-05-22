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İran, nereden nereye!

HABERTURK.COM

HABERTÜRK, ABD’nin İran yaptırımlarıyla birlikte Türkiye’nin ham petrol ithalatında ortaya çıkan “çarpıcı” tablonun ayrıntılarına ulaştı. İlk kez ulusal medyada yer alacak verilere göre Türkiye’nin petrol ithalatında 2018 Kasım-2019 Mart döneminde İran’ın payı dramatik biçimde düştü. İran’ın, 2016 Kasım-2017 Mart döneminde yüzde 40.81 olan ham petrol ithalatındaki payı, yüzde 13.29’a kadar geriledi. Aynı dönemde Kuveyt ve Suudi Arabistan’dan da ithalatın gerilemesi dikkat çekti. Nijerya, Kazakistan, Rusya ve Irak’ın payı arttı. Olcay Aydilek'in haberi

İran petrol

ABD’nin, İran’a yönelik petrol ve doğalgaz yaptırımları başladı. Türkiye, mayıs ayıyla birlikte İran’dan petrol alımını kesti. Peki, ABD’nin yaptırımların başlayacağını açıkladığı ve daha sonra 6 ay geçici süre tanığı dönemde (2018 yılı kasım ayından başlayarak) Türkiye’nin petrol ithalatı nasıl bir seyir izledi?

Türkiye, 2016 Kasım-2017 Mart döneminde değişik ülkelerden yaklaşık 11 milyon ton ham petrol ithal etti. İran, yaklaşık 4.5 milyon ton ve yüzde 40.81 payla birinci sırada yer aldı.

2017 Kasım-2018 Mart döneminde toplam 7.8 milyon ton ham petrol satın aldı. İran’dan, bu dönemde 2.8 milyon ton ithalat yapıldı ve bu ülkenin payı yüzde 37.85 olarak kayıtlara geçti.

2018 Kasım-2019 Mart döneminde ithalat ne oldu? Türkiye, bu dönemde değişik ülkelerden 10.3 milyon ton dolayında petrol ithal etti. İran’dan, anılan dönemde yalnızca 1.4 milyon ton ithalat yapıldı. İran’ın payı yüzde 13.29’a kadar geriledi.

İRAN’DAN AYLIK İTHALAT

İran’dan, kasım ayında hiç petrol ithalatı yapılmadı. Aralıkta 104 bin, ocak ayında 381 bin, şubatta 349 bin, martta 532 bin ton ithalat gerçekleştirildi. Türkiye, nisan ayında geçici verilere göre de 100 bin ton dolayında İran’dan ham petrol aldı.

KUVEYT VE SUUDİ ARABİSTAN DÜŞTÜ

Aynı dönemde “diplomatik” gelişmelerin de etkisiyle Kuveyt ve Suudi Arabistan’dan da ithalatın gerilemesi dikkat çekti. Kuveyt’ten ithalat yüzde 4.4, Suudi Arabistan’dan yüzde 3.3 azaldı.

İTHALATIN ARTTIĞI ÜLKELER

Bu dönemde Nijerya’nın payı yüzde 8.4, Kazakistan’ın payı yüzde 8.2, Rusya’nın payı yüzde 7, Irak’ın payı yüzde 5 arttı.

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