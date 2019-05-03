Karların erimeye başlamasıyla ortaya çıktı

İlçenin İran sınırındaki Gelenler Mahallesi kırsalında bugün sabah saatlerinde erkek cesedi gören mahalle sakinleri jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama çalışmaları sırasında, mahallenin Sultançayır dere yatağında 150'şer metre arayla donarak öldüğü belirlenen 6 erkek cesedi bulundu. DHA'nın haberine göre, yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 kişinin kış döneminde farklı zamanlarda donarak öldükleri ve karların erimeye başlamasıyla cesetlerinin ortaya çıktığı belirtildi. Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cesetler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

8 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNMUŞTU



Bu arada 12 Nisan'da da aynı bölgede yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 erkek cesedi bulundu. 3 gün sonra da ilçenin İran sınırındaki Kaçkol Mahallesi kırsalında yabancı uyruklu 2 erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin yaşlarının 18 -25 arasında olduğu belirlenirken, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bu cesetlerle ilgili yaptığı açıklamada, olayın kışın meydana gelmiş olabileceğini ve karların erimesi ile cesetlerin ortaya çıktığını düşündüklerini söylemişti. Cesetlerin kaçak yollarla Türkiye'ye geçiş yapan göçmenlere ait olduğu üzerinde duruluyor.