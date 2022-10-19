İranlı sporcu başörtüsüz yarıştı

İranlı kaya tırmanışçısı Elnaz Rekabi'nin, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Asya Kaya Tırmanışı Şampiyonası'nın finalinde başörtüsüz yarışmasını ülkedeki Mahsa Amini protestolarına destek olarak yorumlayan muhalifler, Rekabi'nin İran'a dönmesinden sonra gözaltına alınmasından ve durumundan endişe ediyor.

BBC Farsça, ismini açıklamadığı bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Seul'deki İranlı yetkililerin Rekabi'nin cep telefonu ve pasaportuna el koyduğunu aktardı. Rekabi'nin ülkeye dönüşünün daha önce çarşamba olarak planlandığı ancak bunun erkene alındığı ileri sürüldü.

İran ekibiyle ülkeye dönmek üzere yola çıktığını kaydeden Rekabi, endişelere neden olduğu için İran kamuoyundan özür dilemişti.

Kendisinden haber alınamadığı öne sürülen Rekabi, iddiaların ardından Instagram hesabından paylaştığı mesajında, Seul'deki müsabaka sırasında başörtüsü takmamasının "kasıtsız" olduğunu ifade ederek, bu durumun müsabaka esnasındaki "kötü planlama" ve "öngörülemez şekilde tırmanmaya çağrılmasından" kaynaklandığını belirtmişti.

İRAN'IN SEUL BÜYÜKELÇİLİĞİ İDDİALARI REDDETTİ

İran'ın Seul Büyükelçiliği ise konuyla ilgili yazılı açıklamasında, söz konusu iddiaları yalanladı.

Açıklamada, "Elnaz Rekabi, ekibin diğer üyeleriyle birlikte 18 Ekim 2022 sabahı erken saatlerde Seul'den İran'a hareket etti. Büyükelçilik, Elnaz Rekabi ile ilgili tüm yalan ve sahte haberler ile dezenformasyonları şiddetle reddediyor." ifadelerine yer verildi.

"DURUMUNDAN TAMAMEN HABERDARIZ"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Uluslararası Tırmanış Sporu Federasyonu ise Rekabi'nin durumundan "tamamen haberdar" olduklarını ve kendisi hakkında İran Dağcılık Federasyonu ile temasa geçildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Rekabi ile ilgili çok fazla bilgi var ve federasyon olarak gerçekleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Anladığımız kadarıyla İran'a geri dönüyor ve ülkesine vardığında durumunu izlemeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.