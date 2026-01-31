Habertürk
        İranlı yetkili: Müzakere süreci ilerliyor

        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, medyadaki savaş senaryolarının aksine müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 21:18 Güncelleme: 31.01.2026 - 21:18
        İranlı yetkili: Müzakere süreci ilerliyor
        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, medyada oluşturulan savaş senaryolarının aksine müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini söyledi.

        Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor." ifadelerini kullandı.

        İran, ABD ile nükleer müzakereye hazır olduğunu ancak tehdit altında müzakereye başlamayacağını bildirmişti.

        Beyoğlu'nda evde tartıştığı oğlunu öldürüp intihar etti; cesetleri yeğeni buldu

        Beyoğlu'nda evde tartıştığı oğlu Uğur Kaya'yı (33) silahla göğsünden vurarak öldüren Tamer Kaya (52), ardından aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. (DHA)

