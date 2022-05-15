İrem Derici'den Cem Belevi sorusuna yanıt: Ailem ve arkadaşlarım için susuyorum!

"SES KAYITLARI VAR" DEMİŞTİ

Öte yandan 35 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz mart ayında ayrıldığı Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını ileri sürmüştü. Derici, Belevi'nin söylentileri reddetmesinin ardından, "Über samimiyetsiz açıklamayı izledim. Ben birkaç saat uyuyup, uyanıp her şeyi anlatayım ya... Bu sahtekarlık artık sıktı. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? 'Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem!' mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı sen seç! Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez." demişti.