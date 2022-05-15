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İrem Derici'den Cem Belevi sorusuna yanıt: Ailem ve arkadaşlarım için susuyorum!

Kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi'nin ihanetine uğradığını iddia eden İrem Derici, konuyla ilgili konuştu. Derici, "Elimde olan bir şeyleri paylaşmıyorsam, çalışma arkadaşlarım ve ailemin ricasıyla susuyorum. Yoksa beni kimse susturamaz!" ifadelerini kullandı

HABERTURK.COM
  • İrem Derici'den Cem Belevi sorusuna yanıt: Ailem için susuyorum!

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İrem Derici, dün akşam İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derici, "Yeni şarkımız 'Ara Sıra' çok iyi gidiyor. İkinci haftadayız. Güzel tepkiler alıyor. Benim bir tık tarzımın dışında olduğu için alışma süreci olacaktır." dedi. 
  • İrem Derici'den Cem Belevi sorusuna yanıt: Ailem için susuyorum!

    "SES KAYITLARI VAR" DEMİŞTİ

    Öte yandan 35 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz mart ayında ayrıldığı Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını ileri sürmüştü. Derici, Belevi'nin söylentileri reddetmesinin ardından, "Über samimiyetsiz açıklamayı izledim. Ben birkaç saat uyuyup, uyanıp her şeyi anlatayım ya... Bu sahtekarlık artık sıktı. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? 'Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem!' mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı sen seç! Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez." demişti.
  • İrem Derici'den Cem Belevi sorusuna yanıt: Ailem için susuyorum!

    "KALBİM BÖYLE MEVZULAR İÇİN BİRAZ MİNNOŞ"

    İrem Derici, gazetecilerin Cem Belevi ile ilgili sorularına da yanıt verdi. Derici, konuyla ilgili, "Bu son konuşmamız olsun. Daha fazla devam etmesini istemiyorum. Benim kalbim böyle mevzular için biraz minnoş. Ama elimde olan bir şeyleri paylaşmıyorsam, çalışma arkadaşlarım ve ailemin ricasıyla susuyorum. Yoksa beni herkes tanır, beni kimse susturamaz." ifadelerini kullandı.
  • İrem Derici'den Cem Belevi sorusuna yanıt: Ailem için susuyorum!

    Derici, ayrıca Belevi'nin kendisi için "Mağdur edebiyatı yapıyor" sözlerine ise sert bir şekilde karşılık verdi. Ünlü isim, "Şimdi edebiyattan konuşacaksak, bu hafta kendisinin birçok edebi eseri ortaya çıktı. İsim verelim. Mesela 'Kardeş Ülke Dilberi', başka bir eseri 'Komşu Kızı', bir başka eseri 'İnsan Kandırma Sanatı' gibi eserleri çıktı. Çok da okundu." dedi.
  • İrem Derici'den Cem Belevi sorusuna yanıt: Ailem için susuyorum!

    "AŞKA KÜSMEDİM!"

    Ayrıca aşka küsmediğini ifade eden İrem Derici, "Buradan söylüyorum; aşka küsmedim! Köpek gibi sevmeye ve insanlara inanmaya devam edeceğim. Çünkü bir kişinin iblisliğini bütün erkek milletine atmak olmaz." ifadelerini kullandı.
  • İrem Derici'den Cem Belevi sorusuna yanıt: Ailem için susuyorum!

    KONSER SIRASINDA KAVGA ÇIKTI

    Daha sonra sahneye çıkan Derici'yi yaklaşık 20 bin kişi izledi. Ancak konser sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında bazı kişiler demir bariyerleri yerinden çıkartarak, karşı taraftakilere fırlattı.
  • İrem Derici'den Cem Belevi sorusuna yanıt: Ailem için susuyorum!

    İREM DERİCİ'DEN AÇIKLAMA

    Olaydan sonra açıklama yapan İrem Derici, "Çok çok üzgünüm. Bu kadar büyülü bir enerjiyle başlayan, inanılmaz geçen bir konser, iki grubun birbirine girmesiyle korkunç bir hal aldı. En az Sultangazi halkı da benim kadar üzgün ve olanlardan habersiz. Tek dileğim herkesin sağ salim evine ulaşmış olması. En yakın zamanda canım ciğerim Sultangazi'm ile tekrar bir araya gelmek için gün sayıyorum. Lütfen kendinize dikkat edin." ifadesini kullandı.

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