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"1 yıl oldu sen gideli... 1991’de yaptığın şarkı her sahnemde, her yaştan insanın dilinde... İlk aylarda ağlayarak söylüyordum o enerjik şarkıyı. Sonra dedim, İrem kendine gel, izliyordur bu tatlı deli seni bi’ yerlerden, üzme onu, daha da çok eğlendir izleyicini!