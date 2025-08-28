Habertürk
        İrem Derici, hastanelik oldu - Magazin haberleri

        İrem Derici, hastanelik oldu

        Merdivenlerden düşerek başını çarpan İrem Derici, hastanede 10 dikişle tedavi edildi. Derici, sağlık raporu nedeniyle 29 Ağustos Çeşme ve 30 Ağustos Kıbrıs konserlerini iptal etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 21:49 Güncelleme: 28.08.2025 - 21:49
        Ünlü şarkıcı İrem Derici, yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu hastanelik oldu. Başına 10 dikiş atılan Derici, sağlık durumuyla ilgili hayranlarını bilgilendirdi.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, yaşananları şu sözlerle paylaştı; "Dün, apartman çıkış kapısının merdivenlerinden düşerek başımı çarptım. Kısa süreli baygınlığın ardından hastaneye kaldırıldım ve başıma 10 dikiş atıldı. Düşmenin etkisiyle yüzümde morluklar oluştu. Bu nedenle çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek, 29 Ağustos Çeşme ve 30 Ağustos Kıbrıs konserlerimi, aldığım rapor doğrultusunda gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim."

        Fotoğraflar: Instagram

        #irem derici
