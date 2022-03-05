HAFTANIN "EN ÇOK DİLE DOLANAN"I

Bu haftanın şarkısı Atiye'den 'Kalbimin Fendi...' YouTube'da 19 milyondan fazla dinlenen 'Kalbimin Fendi', yayınlanmasından 6 yıl sonra bile gerek TikTok, gerek Instagram olsun sosyal medyada birçok akımla karşıma çıkıyor.

Dj Polique'nin, 'Don't Wanna Go Home' adlı parçasının Türkçe versiyonu için Atiye ile bir araya gelmesi sonucu ortaya böyle pozitif bir iş çıkmış. 'Kalbimin Fendi'ni her dinlediğimde kalkıp, dans etme isteğim doğuyor!

Neşe veren şarkı çok sevilmiş olacak ki hala müzikseverler tarafından paylaşılmaya da devam ediyor...