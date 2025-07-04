Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İrem Derici ile Melih Kunukçu aşkı sona erdi - Magazin haberleri

        İrem Derici ile Melih Kunukçu aşkı sona erdi

        Şarkıcı İrem Derici, DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile ilişkisini bitirdi. İkili, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Derici, birlikte çekilen fotoğrafları silerken, Kunukçu'nun paylaşımları ise hâlâ duruyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 08:23 Güncelleme: 04.07.2025 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşkları sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukçu ile ilişkisini bitirdi.

        İlişkinin bittiğini doğrulayan en dikkat çekici detay ise ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması oldu.

        Ayrıca İrem Derici, Kunukçu ile birlikte yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırırken; Kunukçu, Derici ile olan paylaşımlarını silmedi.

        Geçtiğimiz aylarda İrem Derici, hamile olduğu yönündeki iddialara, "Geleneksel biriyim; evlenmeden çocuk yapmam." diyerek yanıt vermişti.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #irem derici
        #Melih Kunukçu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump'tan Putin'e: Hayal kırıklığına uğradım
        Trump'tan Putin'e: Hayal kırıklığına uğradım
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!