İrem Derici yeni bir aşka yelken mi açtı? O yorum akılları karıştırdı!

İrem Derici yeni bir aşka yelken mi açtı? O yorum akılları karıştırdı!

8 ay boyunca Survivor'un eski yarışmacısı Atakan Işıktutan 'la bir ilişki içerisinde olan İrem Derici'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

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"Zorun Ne Sevgilim?", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi şarkılarla milyonların gönlüne taht kuran şarkıcılardan biri olan İrem Derici'nin ünlü yönetmenle Instagram'dan yazışmaları ortaya aşk iddialarını çıkardı.