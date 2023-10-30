İrem Derici yeni bir aşka yelken mi açtı? O yorum akılları karıştırdı!
Atakan Işıktutan'la olan birlikteliğini 8 ay sonunda sonlandıran ünlü şarkıcı İrem Derici'nin tanınan bir yönetmen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
8 ay boyunca Survivor'un eski yarışmacısı Atakan Işıktutan'la bir ilişki içerisinde olan İrem Derici'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.
"Zorun Ne Sevgilim?", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi şarkılarla milyonların gönlüne taht kuran şarkıcılardan biri olan İrem Derici'nin ünlü yönetmenle Instagram'dan yazışmaları ortaya aşk iddialarını çıkardı.
İddiaları güçlendiren paylaşımda yönetmen Gökhan Fırat'ın kalp emojisi bıraktığı, İrem Derici'nin de "Yazlarına, kışlarına talibim" yazdığı görüldü.
İrem Derici ve Gökhan Fırat ikilisinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
İşte aşk iddialarını güçlendiren o yorumlar...