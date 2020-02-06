Geçtiğimiz yıl 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde canlandırdığı 'Nefes' karakteriyle şöhrete kavuşan İrem Helvacıoğlu, fit görüntüsünün sırrını açıkladı. Helvacıoğlu, ergenlik döneminde aldığı 20 kilodan pesketaryen beslenme ile kurtulduğunu söyledi.
Formsante dergisine konuşan 30 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:
Pesketaryen diyetiyle 6 ayda zayıfladım. Balık dışında et yemiyorum. Dedem çiftçiydi ve hayvanlarla büyüdüm. Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum. Acıkınca su içip erken uyuyorum.
PESKETARYEN BESLENME NEDİR?
Öğünlerde sadece balık ve diğer su ürünlerinde yaşayan hayvanların etlerine yer veren beslenme düzenidir. İtalyancada 'pesce' (balık) ve İngilizcede 'vegetarian' (vejetaryen) sözcüklerinin birleşiminden türemiştir.
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