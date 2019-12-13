UEFA Avrupa Ligi'ndeki üç temsilcimizden biri olan Başakşehir, grubundaki son maçında Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda İrfan Can Kahveci ve Crivelli'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Puanını 10'a yükselten Başakşehir, Roma'yı da geride bırakarak grubunu lider tamamladı ve son 32 turuna kaldı. Turuncu-lacivertlilerin milli yıldızı İrfan Can Kahveci maç sonunda açıklamalar yaptı.

İrfan Can, "Allah'a şükürler olsun kazandık. Soyunma odasında sevinçten sesimiz kısıldı. İnşallah bir sonraki turu da geçeriz." dedi.

Kendilerini destekleyen 300 Türk taraftara da teşekkür eden Milli orta saha, "Türk taraftarlar, bize, Milli Takım'a her yerde destek verdi. Onların desteği bize ve bana güç veriyor. Hep yanımızda olsunlar." ifadelerini kullandı.

"BU GECE UYKU YOK!"

Golün son dakikada gelmesi üzerine İrfan Can, "Bundesliga liderini yendik. Onlar 3 maçta gol atarak puanları alıyordu, bu kez biz onları üzdük. Bu gece bana uyku yok. Zaten maçlardan sonra uyuyamam ama bu gece sevinçten uyuyamayacağım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.