Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.548,09 %-1,36
        DOLAR 32,5099 %0,12
        EURO 34,5588 %0,03
        ALTIN 2.493,05 %0,27
        FAİZ 45,59 %2,17
        GÜMÜŞ GRAM 29,42 %0,23
        BITCOIN 63.729,00 %1,09
        GBP/TRY 40,4391 %0,04
        EUR/USD 1,0616 %-0,02
        BRENT 90,02 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 4.076,14 %0,27
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İş Bankası emekli promosyon kampanyası: 2024 Nisan ayı İş Bankası emekli maaş promosyon ücreti ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        İş Bankası emekli promosyon kampanyası: 2024 Nisan ayı İş Bankası emekli maaş promosyon ücreti

        İş Bankası emekli promosyon ödemeleri Nisan ayı kampanyası ile yeniden gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli promosyon kampanyası kapsamında 19 bankayla anlaşmaya gitti. Böylelikle emekli maaşı promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8-12 bin lira arasına yükseltildi. İşte, SGK emeklileri için 2024 Nisan ayı İş Bankası güncel emekli promosyon detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 15:49 Güncelleme: 17.04.2024 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emekli promosyon kampanyaları geçtiğimiz günlerde güncellendi. Ek gelir elde etmek için kendisi için en iyi kampanyayı seçmek isteyen emekliler "İş Bankası emekli promosyon ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 Nisan ayı İş Bankası emekli promosyon kampanyası ödemeleri...

        2

        İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?

        İş bankasının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde:

        10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

        10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

        15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

        20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

        3

        İŞ BANKASI EMEKLİ PROMSOYON KAMPANYASI

        T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

        4

        EMEKLİ MAAŞINI İŞ BANKASINA NASIL TAŞIYABİLİRSİNİZ?

        Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatiklerimiz aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, İnternet Şubesi'nden ve İşCep’ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.

        5

        EYT'LİLER İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

        SSK veya Bağkur’dan emekli olacaklar SGK İl Müdürlüklerine şahsen başvurarak veya e-devlet üzerinden emeklilik başvuru işlemleri esnasında İş Bankası’nı tercih edebiliyor.

        Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası’nı seçebiliyor.

        Bu işlemlerin ardından yapılması gereken, yalnızca İşCep, İnternet Şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığıyla emekli maaşını İş Bankası'ndan almak istediği hesabı belirlemek için talimat vermek ve promosyon başvurusunda bulunmak.*

        (*) Yeni emekli olan kişilerin ikramiye, kıst maaş ve diğer ödemeler adı altında İş Bankası'na gönderilen ödemelerini almak üzere öncelikle Şubelerimize müracaat etmesi gerekmektedir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Miçotakis'ten Ege'de deniz parkı açıklaması
        Miçotakis'ten Ege'de deniz parkı açıklaması
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Büyükçekmece'de sürücü göle uçtu!
        Büyükçekmece'de sürücü göle uçtu!
        Karahan enflasyon hedefini anlattı
        Karahan enflasyon hedefini anlattı
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kardeşini öldürdü, havalimanında yakalandı
        Kardeşini öldürdü, havalimanında yakalandı
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        Paket servise KDV ayarı
        Paket servise KDV ayarı
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!