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        Haberler Para Bankacılık İş Bankası'ndan deprem bölgesine 109 milyon dolar kaynak - Para Haberleri

        İş Bankası'ndan deprem bölgesine 109 milyon dolar kaynak

        Türkiye İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye'de gerçekleşen deprem felaketlerinden etkilenen bölgeye yönlendirilmek üzere 109 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:25
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        İş Bankası'ndan deprem bölgesine 109 milyon dolar kaynak
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        Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen depremlerden doğrudan etkilenen işletmeler ve bireylerin yanı sıra bölgedeki iyileştirme ve yeniden yapılandırma çalışmalarına katılan şirketlerin finansmanına destek olmak amacıyla EBRD tarafından oluşturulan Türkiye Afet Müdahale Çerçevesi dahilinde, EBRD ile 109 milyon dolar tutarında kredi teminine yönelik sözleşmeye imza attı.

        Kredi ilk etapta deprem bölgesinde bulunan 11 ilde, depremden doğrudan etkilenen işletme ve bireylerin finansman ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, bu yılın başında meydana gelen ve herkesi derinden üzen deprem felaketlerinin, etkili olduğu geniş alanda büyük maddi ve manevi yıkımlara yol açtığını belirtti.

        Bu süreçte ilk andan itibaren tüm imkanları seferber ederek, deprem bölgesinin gerek finansman gerekse diğer açılardan desteklenmesi ve yeniden yapılandırılması için çalışmaya başladıklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

        "Toplamda 10 milyar TL tutarında kapsayıcı bir destek paketi oluşturduk. Böyle dönemlerde, uluslararası finans kuruluşlarının da bu yöndeki çabaları desteklediğini görmek çok değerli ve önemli. Bankamızca EBRD ile imzalanan bu sözleşme, gerek EBRD'nin deprem bölgesinin yeniden kalkındırılmasına olan desteğini göstermesi gerekse İş Bankası ile olan güçlü ve uzun soluklu iş birliğini pekiştirmesi açısından önem taşıyor. Söz konusu yeni finansman ile afet bölgesinin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamaya ve bölgeye destek vermeye devam edeceğiz."

        EBRD Türkiye Başkan Vekili Arthur Poghosyan ise afet bölgesine odaklanan bu kaynakların, bölgenin toparlanması ve yeniden inşası için hayati önem taşıdığını belirterek, "Köklü ortaklarımızdan İş Bankası'nın bu fonları ekonomik refahlarını yeniden inşa etmek için çalışan bölge nüfusuna verimli ve başarılı bir şekilde ulaştıracağına inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

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