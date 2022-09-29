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İş Bankası'ndan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon imkanı!

Emekli promosyon ödemeleri binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. İş bankası, mevcut emekli maaşını alanlara ve ilk emekli maaş ödemesini alacak emeklilere 7 bin 500 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. İşte ,2022 Eylül Türkiye İş Bankası emekli promosyon kampanyası...

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  • İş Bankası'ndan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon imkanı! Türkiye İş Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Emekli promosyonu taşıma işlemi nasıl yapılır?

    Türkiye İş Bankası emekli promosyon kampanyası, henüz banka seçimini yapmamış emekliler tarafından takip ediliyor. Bankaların emekli promosyon yarışı da tüm hızıyla devam ederken ek gleir elde etmek isteyen binlerce SGK ve Bağ-Kur emeklisi "Türkiye İş Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 İş Bankası emekli promosyon ödemeleri hakkında merak edilenler....
  • İş Bankası'ndan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon imkanı! Türkiye İş Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Emekli promosyonu taşıma işlemi nasıl yapılır?

    İŞ BANKASI'NDAN 7.500 TL'YE VARAN PROMOSYON!

    T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
  • İş Bankası'ndan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon imkanı! Türkiye İş Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Emekli promosyonu taşıma işlemi nasıl yapılır?

    TÜRKİYE İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

    2020/2023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

    Maaş Aralığı Promosyon Tutarı
    0 - 1.499 TL 5.000 TL
    1.500 - 2.499 TL 6.250 TL
    2.500 TL ve üzeri 7.500 TL
  • İş Bankası'ndan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon imkanı! Türkiye İş Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Emekli promosyonu taşıma işlemi nasıl yapılır?

    EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

    SGK Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine,N3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • İş Bankası'ndan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon imkanı! Türkiye İş Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Emekli promosyonu taşıma işlemi nasıl yapılır?

    EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi aracılığı ile kolayca; ya da dilerseniz İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşınızı İş Bankası'na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşınızı farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke bulunmuyorsa, maaş taşıma ve promosyon başvurusu işlemlerinizi şubeye gitmeden İşCep ve İnternet Şubesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

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