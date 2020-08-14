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Türkiye İş Bankası, güvenli depolama uygulaması Dijital Kasa’yı hayata geçirdiğini duyurdu. Teknolojinin gelişmesiyle önemli bir ihtiyaç haline gelen fotoğraf, video, şifre gibi dijital varlıkların güvenle depolanmasına olanak sağlayan Dijital Kasa'nın, NetDataSoft işbirliği ve İşNet altyapısı ile tamamen yerli bir uygulama olarak hayata geçirildiği kaydedildi.

Dijital Kasa uygulamasıyla, veri depolama hizmetinin yanı sıra, diğer uygulamalarda kullanılan şifrelerin saklanması, cihaz rehberinin yedeklenmesi ve uygulama içerisinden anlık fotoğraf ve video çekimi gibi çeşitli özelliklerin de bir arada sunulduğu belirtildi.

Kullanıcıların Dijital Kasa’ya yükledikleri dosyaların şifrelenerek İş Bankası’nın Tier-IV sertifikasına sahip Atlas Veri Merkezi'nde yüksek güvenlikle saklandığı da verilen bilgiler arasında. Öte yandan, Dijital Kasa’da depolanan içeriklere sadece kullanıcı tarafından erişim sağlanabildiği de bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, 25 GB, 100 GB ve 500 GB kapasiteli depolama seçenekleri bulunan Dijital Kasa’da kullanıcılara kayıt oldukları tarihten itibaren 3 aylık ücretsiz deneme imkânı sunuluyor.

Ücretsiz deneme süresi sonunda kullanıcılar uygulama içerisinde belirtilen tarifeler üzerinden tercih edecekleri pakete göre ödeme yapıyor. İş Bankası müşterisi olan ya da olmayan herkesin Dijital Kasa uygulamasını indirip, hizmetten yararlanabildiği aktarıldı.