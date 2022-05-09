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Türkiye İş Bankası, “Türkiye’nin en büyük özel bankası” unvanını yılın ilk çeyreğinde de korudu. İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 1 trilyon TL’ye ulaştı

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2022 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir değer yaratmaya bu dönemde de devam ettik. Dinamik iş modelimiz ile modern ve sağlam teknoloji altyapımızın yanı sıra sahip olduğumuz değerlerle, sağlıklı büyüme stratejimiz doğrultusunda ekonomiye kesintisiz destek vermeyi sürdürüyoruz” dedi.

Mart 2022 itibarıyla, İş Bankası'nın nakdi kredi hacmi 556.8 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi 209.5 milyar TL’ye yükseldi. Toplam mevduat hacmi, Mart 2022 itibarıyla 667.2 milyar TL oldu. Türk parası mevduat hacmi 2021 yıl sonuna göre yüzde 33.1 oranında artarak 223.1 milyar TL’ye, Türk parası ticari mevduatı ise yüzde 76’lık artışla 85.6 milyar TL’ye ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde 8.4 milyar TL düzeyinde net kâr elde eden İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü 108.4 milyar TL’ye yükseldi. Bankanın sermaye yeterliliği rasyosu, yüzde 23.5 düzeyinde gerçekleşti.