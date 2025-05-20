İş Güvenliği Uzmanı Nedir ve İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

İş güvenliği uzmanı sürekli bahsedilen ancak mesleki detayları pek bilinmeyen dallardan biridir. Aslında oldukça hayati ve sorumluluk gerektiren bir meslek olan, iş güvenliği uzmanı nasıl olunur sorusu merak ediliyor. Öncelikle iş güvenliği uzmanı nedir konusuna değinelim. İş kazalarına bağlı pek çok çalışan sakat kalabiliyor hatta maalesef yaşamını yitirebiliyor. İş yerlerinde ölüm ve yaralanma gibi sorunların önüne geçebilmek, işçilerin sağlığını koruyabilmek için yetkilendirilmiş kişilere iş güvenliği uzmanı deniyor. İş güvenliği uzmanı nedir sorusunu daha detaylı şekilde yanıtlayacak olursak, bu kişilerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde çalıştıklarını söyleyebiliriz. İş güvenliği uzmanı ne iş yapar dediğimizde ise detaylara geçmeden önce iş güvenliği uzmanlarının öncelikli görevlerinin güvenli bir çalışma ortamı sağlamak olduğunu belirtelim.

- İş yerindeki olası tehlike ve riskleri belirleyerek değerlendirmesini yapar.İş

- Olası riskler için önleyici tedbirler alırlar.

- Çeşitli acil durum planlarını düzenlerler.

- Çalışanlara düzenli olarak İSG eğitimi verirler.

- İş yeri güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olarak iş yerini denetler.

- Ortaya çıkan iş kazalarının analizini yapar ve raporunu hazırlar.

İş güvenliği uzmanının ne olduğunu ve iş güvenliği uzmanlarının görevlerinin neler olduğundan söz ettikten sonra sıra asıl merak edilen soruya geliyor. İş güvenliği uzmanı olmak isteyenler tarafından iş güvenliği uzmanı nasıl olunur sorusu sıklıkla dile getiriliyor. Bunun için öncelikle iş güvenliği uzmanı olma şartları neler konusunu bilmek gerek.