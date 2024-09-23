İş GYO, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

İş GYO, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne katılmaya hak kazandı. Böylece İş GYO gayrimenkul yatırım ortaklıkları arasında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan 3 şirketten biri oldu. Bu sene 25'inci yılını kutlayan İş GYO, "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar", "Sorumlu Tüketim ve Üretim", "Temiz Su ve Sanitasyon" ve "İklim Eylemi" başlıklı BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını destekleme hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Gayrimenkul portföyünde, LEED ve BREEAM gibi dünya çapında kabul görmüş yeşil bina sertifikasyonlarının da sahibi olan İş GYO, bu alandaki çalışmalarının karşılığını BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne katılarak almış oldu.

1,5 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanında 25 yılda yaratmış oldukları güven ve kurumsal itibarının yanında, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim alanlarında da uzun vadeli değer yaratmak için çalıştıklarını söyleyen İş GYO Genel Müdürü Barlas Ülkü, "Daha iyi bir dünya için sürdürülebilirlik dönüşümünü tüm iş süreçlerimize uyarladık. Diğer yandan kurumsal yönetimimizin temel ilkeleri olan; adil, şeffaf, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ekseninde ülkemize, çalışanlarımız ve paydaşlarımıza değer yaratıyoruz. Artık DNA'mıza işlemiş olan bu vizyon ve değerlerin sonucunda da şirketler için oldukça prestijli olan BIST İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne katılmanın gururunu yaşıyoruz. Endekste yer almak sürdürülebilir bir gelecek için doğru adımlar attığımızın da bir göstergesidir" dedi.