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        Haberler Ekonomi Emlak İş GYO'dan 5.6 milyar liralık satış - Emlak Haberleri

        İş GYO'dan 5.6 milyar liralık satış

        İş GYO İstanbul Finans Merkezi'ndeki ofis binasını 5.6 milyar TL+KDV bedelle Kuveyt Türk iştiraki KT Sağlam Gayrimenkul'e sattığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 22:56 Güncelleme: 25.02.2025 - 22:56
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        İş GYO'dan 5.6 milyar liralık satış
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        İş GYO, İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan 25 katlı ofis binasının satışına karar verdiğini duyurdu. Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Yönetim Kurulu'nun 25.02.2025 tarihli kararı çerçevesinde mülkiyeti Şirketimize ait olan İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, 3328 ada, 9 parselde kayıtlı İstanbul Finans Merkezi Ofis Binası'nın tamamının 5.600.000.000 TL+KDV bedelle KT Sağlam Gayrimenkul A.Ş.'ye satılmasına ve satış bedelinin tamamının nakden, tapu devir tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir."

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