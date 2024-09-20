İş makinesi araçlara çarpa çarpa ilerledi, arkasına bakmadan kaçtı
Hatay'da bir iş makinesi, park halindeki araçlara çarparak ilerledi. 4 araçta büyük çaplı hasar oluşurken, iş makinesinin araçlara çarptığı ve operatörünün umursamadan yoluna devam ettiği anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki iş makinesı, Akasya Mahallesi'nde cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarptı.
Kazada araçlar hasar görürken iş makinesi operatörü olay yerinden kaçtı.
İş makinesinin araçları biçtiği anlar ve operatörün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı fark eden vatandaşların operatörü durdurmaya çalışması da sonuçsuz kaldı.
Araçları zarar gören vatandaşlar, operatör hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, operatörü bulmak için çalışma başlattı.
Bölgede yaşanan trafik problemine ve kazalara çözüm bulunması için yetkililerden destek isteyen esnaf Taha Yeşil, kaza anını anlatarak, "İş yerinde müşterilerle ilgilenirken sesi ve gürültüyü duyduk. Dışarıya çıktığımızda kepçe 4 aracı biçmişti. Hemen yola atladık, iş makinesini durdurmaya çalıştık ama durmadı. Bilinçlimi yaptı, bilinçsiz mi yaptı bilemiyoruz. Durmaya çalıştı ama o esnada elleriyle bir şeyle uğraşıyordu. Dalmış mıydı bilmiyorum ama kaçtı gitti kepçe. Araçlarda hasar oluştu. 3 kişiydiler kepçenin üzerinde hiç durmadı, bilinçsiz yapılmamış olsa dururlardı" dedi.