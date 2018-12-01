İş Sanat, dünya sahnelerinin yıldız isimlerinden oluşan konserlerinin yanı sıra, dinleti ve çocuk etkinliklerine uzanan programıyla aralık ayında içinizi ısıtacak.
Caz sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Sarah McKenzie ile başlayacak Aralık ayı, Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ ve Sinema Senfoni Orkestrası’nın Türk Sanat Müziği ile alışılmadık bir biçimde bir araya geldiği konser ile devam edecek.
Küçük sanatseverler tarafından büyük ilgi gören “Evvel Zaman Dışından Masallar” isimli masal serisinden Orman Lokantası ile sürecek program, günümüzün en önemli kemancılarından biri olan Renaud Capuçon ve Wiener Concert - Verein topluluğunun vereceği konser ile devam edecek.
Modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden Sait Faik’in “Şehir Amber Kokacak” isimli dinletisinde ise yazarın beş farklı hikâyesi seslendirilecek. Aralık ayının son etkinliğinde, İş Sanat’ın öncülüğünde, müzik sahnesinin gelecekteki başarılı isimlerinin yer aldığı Parlayan Yıldızlar serisinin yeni konukları Demirhan Gökbudak ve Laçin Akyol Milli Reasürans’ta sahne alacak.
SARAH MCKENZIE İLE BİR CAZ GECESİ RÜYASI
2015 yılında çıkardığı “We Could Be Lovers” albümü ile caz severleri büyüleyen Sarah McKenzie, son uzunçaları “Paris In The Rain” ile iki yıllık arayı sona erdirdi. Nazik vokali ile Sarah McKenzie, albümü ile aynı adı taşıyan şarkısını “ışıklar şehri Paris’e bir aşk mektubu” olarak tanımlıyor. 9 yaşındayken bir blues piyanistinden aldığı eğitimlerle başlayan caz yolculuğu, 2012 yılında ARIA Müzik Ödülleri’nde “Don’t Temp Me” albümü ile En İyi Caz Albümü ödülü kazanmasıyla devam etti.
Avustralyalı sanatçı, hem kendi ülkesinde hem de Amerika’da caz ve müzik üzerine eğitim gördü ve Berklee’den mezun oldu. Albümlerindeki gerçekçi ve geleneksel caz tınıları, bütün klasik caz beklentilerini karşılıyor. Diana Krall ve Blossom Dearie gibi caz divaları ile kıyaslanan ve James Morrison, Oscar Peteson gibi caz efsanelerinden ilham alan Sarah Mckenzie’yi canlı izleme fırsatını kaçırmayın. Günümüz caz sahnesinin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Sarah McKenzie, 4 Aralık Salı günü saat 20.30’da İş Sanat’ta olacak.
EMRE ALTUĞ İLE SİNEMA SENFONİ ORKESTRASI BULUŞUYOR
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1990'lı yıllarda Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi sanatçılara vokalistlik yaparak müzik hayatına başlayan Emre Altuğ, 30 yılı aşan sanat hayatına altı albüm ve birçok konser sığdırdı.
İş Sanat Konser Salonu’na konuk olacak Emre Altuğ’un “yeni nesle miras, eski, nesle hatıra” olarak adlandırdığı projesi ”Unutulmayanlar” ile Klasik Türk Müziği’nin unutulmaz şarkıları senfonik müzik eşliğinde sahneye taşıyacak.
2017 yılında çıkardığı ve Türk sanat müziğinin usta ismi Yıldırım Gürses imzalı klasiklerini yorumladığı ‘Yıldırım Gürses Şarkıları’ isimli sanat müziği albümünden de eserlere yer verecek olan Emre Altuğ’a, bu projede Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk film müzik orkestrası olma iddiasıyla yola çıkan şef Zdravko Lazarov Sinema Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Hakan Ateş’in Genel Sanat Yönetmeni olduğu Sinema Senfoni Orkestrası, Emre Altuğ ile geçmişten günümüze güzel bir yolculuk için sizi İş Sanat’a davet ediyor. Konser, 7 Aralık, Cuma günü, 20.30’da İş Sanat’ta.
ORMAN LOKANTASI MASALI İLE EVVEL ZAMAN DIŞINDAN MASALLAR
İş Sanat’ın geçtiğimiz sezon çocuklarla ilk defa buluşturduğu müzikli masal serisi Evvel Zaman Dışından Masallar, bu sezon Orman Lokantası ile devam ediyor. Yekta Kopan’ın Hansel ve Gretel masalından yola çıkarak kaleme aldığı, Serdar Biliş’in yönettiği dinletinin müziklerini Çiğdem Erken, kostümlerini Tomris Kuzu, koreografisini Tuğçe Tuna, sahne ve dekor tasarımını ise Cem Yılmazer yaptı.
Anlatıcılığını sevilen oyuncu Sevinç Erbulak’ın üstleneceği oyunda küçük sanatseverler eğlence dolu bir yolculuğa çıkarak, Hansel ve Gretel ile yepyeni diyarlar keşfedecekler. Müzik ve dansla dolu bu oyunu kaçırmamak için 9 Aralık, Pazar günü saat 15.00’ı takvimlerinize not almayı unutmayın.
Eleştirmenlerin, günümüzün en seçkin kemancılarından biri olduğu konusunda birleştikleri Renaud Capuçon, şef Philippe Morard yönetiminde, Viyana klasik müzik sahnesinin önemli topluluklarından biri olan Weiner Concert – Verein ile beraber İş Sanat Konser Salonu’nda konser verecek. Biletleri çıkar çıkmaz tükenen konser, 14 Aralık, Cuma akşamı, 20.30’da gerçekleşecek.
ŞEHİR AMBER KOKACAK ADLI DİNLETİ İLE SAİT FAİK'İN BEŞ FARKLI HİKAYESİ İŞ SANAT'TA
Daha çok İstanbul’u ve şehrin küçük insanını acısıyla-sevinciyle etkileyici bir biçimde kaleme alan Sait Faik Abasıyanık (1906 -1954), beş hikâyesiyle İş Sanat’ta bir kez daha seyirciyle buluşuyor. Şehir Amber Kokacak adlı dinletide yazarın bu kez “Müthiş Bir Tren”, “Havuz Başı”, “Balıkçısını Bulan Olta”, “Yüksekkaldırım”, “Serseri Çocuk ve Köpek” başlıklı hikâyeleri yer alıyor. Daha önceki hikâye dinletilerinde olduğu gibi hikâyeler, eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde, iç içe geçmiş dramatik bir akışla okunuyor.
Atilla Birkiye’nin metinlerini hazırladığı, Mehmet Birkiye tarafından sahneye uyarlanan ve Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek gibi isimlerin hikâyeyi okuduğu Sait Faik hikâye dinletisi 17 Aralık, Pazartesi günü İş Sanat’ta olacak. Müzik Yönetmeni ve piyanist olarak Serdar Yalçın yer alırken; kemanda Seda Subaşı, çelloda Şemsa İdil Ural, efektlerde ise Tuğrul Karanfil, Yiğit Çekil isimleri ön plana çıkıyor. Genç izleyicilerin dinletilere gösterdiği yoğun ilgiden dolayı bu sezonda da öğrenciler için 17.00 ve 20.30’da iki ayrı seans düzenlenecek.
ARALIK AYININ PARLAYAN YILDIZLARI DEMİRHAN GÖKBUDAK VE LAÇİN AKYOL
Milli Reasürans’ta Parlayan Yıldızlar serisi, gençlere ışık tutmaya devam ediyor. Sezonun ikinci Parlayan Yıldızlar konserinde, Demirhan Gökbudak ve Laçin Akyol sahne alıyor.
20 yaşındaki Demirhan Gökbudak, Salzburg Mozarteum Üniversitesi Keman Solistik bölümünde Lukas Hagen’in sınıfında eğitimine devam ediyor. Bir yandan da hem Türkiye’de hem de çeşitli ülkelerde konser ve yarışmalara ile katılıyor.
Laçin Akyol ise, 2016 yılında Brüksel’de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması’nda ikinci olmayı başardı. 12 yaşındaki genç müzisyen aynı zamanda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sınavında kırktan fazla rakibini geride bırakarak solist olmayı başardı. Parlayan Yıldızlar’ın resital, 24 Aralık, Pazartesi 20.30’da Milli Reasürans Konser Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek.
İŞ SANAT'TA ARALIK AYI
4 Aralık Salı, 20.30 Sarah McKenzie
7 Aralık Cuma, 20.30 Emre Altuğ - Sinema Senfoni Orkestrası
9 Aralık Pazar, 15.00 Evvel Zaman Dışından Masallar / Orman Lokantası
Yazan: Yekta Kopan
Yöneten: Serdar Biliş
Anlatıcı: Sevinç Erbulak
14 Aralık Cuma, 20.30 Renaud Capuçon & Wiener Concert Verein
17 Aralık Pazartesi, 17.00 ve 20.30 Sait Faik Hikaye Dinletisi - Şehir Amber Kokacak
24 Aralık Pazartesi, 20.30 Milli Reasürans’ta Parlayan Yıldızlar
Demirhan Gökbudak – Laçin Akyol