İş Sanat, dünya sahnelerinin yıldız isimlerinden oluşan konserlerinin yanı sıra, dinleti ve çocuk etkinliklerine uzanan programıyla aralık ayında içinizi ısıtacak.

Caz sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Sarah McKenzie ile başlayacak Aralık ayı, Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ ve Sinema Senfoni Orkestrası’nın Türk Sanat Müziği ile alışılmadık bir biçimde bir araya geldiği konser ile devam edecek.

Küçük sanatseverler tarafından büyük ilgi gören “Evvel Zaman Dışından Masallar” isimli masal serisinden Orman Lokantası ile sürecek program, günümüzün en önemli kemancılarından biri olan Renaud Capuçon ve Wiener Concert - Verein topluluğunun vereceği konser ile devam edecek.

Modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden Sait Faik’in “Şehir Amber Kokacak” isimli dinletisinde ise yazarın beş farklı hikâyesi seslendirilecek. Aralık ayının son etkinliğinde, İş Sanat’ın öncülüğünde, müzik sahnesinin gelecekteki başarılı isimlerinin yer aldığı Parlayan Yıldızlar serisinin yeni konukları Demirhan Gökbudak ve Laçin Akyol Milli Reasürans’ta sahne alacak.

SARAH MCKENZIE İLE BİR CAZ GECESİ RÜYASI

2015 yılında çıkardığı “We Could Be Lovers” albümü ile caz severleri büyüleyen Sarah McKenzie, son uzunçaları “Paris In The Rain” ile iki yıllık arayı sona erdirdi. Nazik vokali ile Sarah McKenzie, albümü ile aynı adı taşıyan şarkısını “ışıklar şehri Paris’e bir aşk mektubu” olarak tanımlıyor. 9 yaşındayken bir blues piyanistinden aldığı eğitimlerle başlayan caz yolculuğu, 2012 yılında ARIA Müzik Ödülleri’nde “Don’t Temp Me” albümü ile En İyi Caz Albümü ödülü kazanmasıyla devam etti.

Avustralyalı sanatçı, hem kendi ülkesinde hem de Amerika’da caz ve müzik üzerine eğitim gördü ve Berklee’den mezun oldu. Albümlerindeki gerçekçi ve geleneksel caz tınıları, bütün klasik caz beklentilerini karşılıyor. Diana Krall ve Blossom Dearie gibi caz divaları ile kıyaslanan ve James Morrison, Oscar Peteson gibi caz efsanelerinden ilham alan Sarah Mckenzie’yi canlı izleme fırsatını kaçırmayın. Günümüz caz sahnesinin en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Sarah McKenzie, 4 Aralık Salı günü saat 20.30’da İş Sanat’ta olacak.

EMRE ALTUĞ İLE SİNEMA SENFONİ ORKESTRASI BULUŞUYOR

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1990'lı yıllarda Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi sanatçılara vokalistlik yaparak müzik hayatına başlayan Emre Altuğ, 30 yılı aşan sanat hayatına altı albüm ve birçok konser sığdırdı.

İş Sanat Konser Salonu’na konuk olacak Emre Altuğ’un “yeni nesle miras, eski, nesle hatıra” olarak adlandırdığı projesi ”Unutulmayanlar” ile Klasik Türk Müziği’nin unutulmaz şarkıları senfonik müzik eşliğinde sahneye taşıyacak.